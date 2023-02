Opinie: ‘Het enige probleem met geweld is dat de overheid een veel breder palet tot haar beschikking heeft’

Beeld Vincent Spiering

Pakhuis de Zwijger

Dat het klimaatdebat in Pakhuis de Zwijger gecanceld is, is jammer. Het is namelijk een valide discussietopic en het debat móét gevoerd worden, want uit alles blijkt dat onze overheid met het preventief oppakken van mensen grove middelen inzet om de benodigde verandering tegen te gaan.

Hoe ver wil je gaan als de wetten van je land je niet meer beschermen, maar er enkel lijken te zijn om de bezittende klasse en ‘het geld’ te bevoordelen? Het enige probleem met geweld is dat de overheid een veel breder palet tot haar beschikking heeft. Geweld werkt niet of maar even.

Wees dus voorzichtig en creatief! Dat werkt beter. Bedrijven zijn bang voor een aantal zaken, onder meer slechte publiciteit en minder klanten. Speel daarop in. En het is nooit verboden om ergens zinloos aanwezig te zijn, ook niet in drukke periodes.

Mark van der Ploeg, Amsterdam

Suriname

In het najaar van 2016 maakten we een fietstrektocht van drie weken door het noorden van Suriname. Door onze manier van reizen kwamen we in nauw contact met dit prachtland en zijn prachtmensen. We voerden vele gesprekken met mensen uit allerlei rangen en standen over de ontwikkeling van het land en over de band met Nederland sinds de onafhankelijkheid. Terugkerend thema: optocht van gemiste kansen door incompetent bestuur.

Niet zelden eindigden zulke gesprekken met de verzuchting: ‘Wij kunnen het gewoonweg niet. Het zou beter zijn om het land terug te geven aan Nederland.’ Wij bleven dan in verbazing achter. Op de drempel van vijftig jaar onafhankelijkheid stemt de berichtgeving (Het Parool, 20/2) nog somberder.

Ludo Grégoire, Leiden

Is het begonnen in de speeltuin met het plaatsen van rubberen tegels? Een beetje misschien. Softe ouders zijn een stuk minder soft als het er om gaat hun zin door te drammen bij instanties. En zo kon het gebeuren dat er onlangs, vele jaren later, een groep ouders de Engelse uitgeverij Puffin binnenstormde.

“Het waren een beetje aparte ouders. Je weet wel. ‘Wij zijn sensitivity readers!’ giechelden ze. Met de redactie erbij streepten ze gniffelend met een dik vet rood potlood ongeveer vijfhonderd woorden uit het boek weg.

Wat voor woorden?

Dik, lelijk, vrouw, man, koekenpan, allesreiniger, pygmee, kaal en queer. Eigenlijk maakte het ze niet zo heel erg veel uit wat ze wegstreepten. Ze mochten een van de mooiste kinderboeken met wijze levenslessen om zeep helpen! Zeker en vast ook omdat de auteur niemand minder dan Roald Dahl is. En deze meneer heeft heel veel mooie boeken geschreven. Konden deze griezels hem postuum nog even lekker naaien.

Zo en nu lekker slapen schat. Beledigingen, kwetsen en tegenslagen horen echt echt echt bij het leven, onthoud dat lieverd, daar gaat geen genderneutrale Oempa Loempa iets aan veranderen. Welterusten.”

Manon Albers, Amsterdam