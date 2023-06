Opinie: ‘Het corps is geen cult, maar een zuipclub zoals alle andere verenigingen’

Aan negatieve berichten over het corps is in de media geen gebrek. Beeld ANP

De afgelopen tijd verschijnt er elke paar weken wel weer een negatief nieuwsartikel over het ASC, en deze donderdag was het weer raak met een opvallend kort opiniestuk in Het Parool. De opinie in kwestie? Het corps is een cult en corpsleden zijn verwende, asociale, vrouwenhatende, Axe-deodorant dragende mannen. Niet bepaald een nieuwe opvatting.

Aan negatieve berichtgeving over het corps geen gebrek. NRC ging eerder al zo ver door een artikel te publiceren waarin de sociëteit werd vergeleken met een nevenvestiging van de Ku Klux Klan (ja, echt).

Desalniettemin was het opiniestuk dat donderdagochtend in Het Parool verscheen nog negatiever en ongenuanceerder dan zijn voorgangers. Het was duidelijk dat de auteur helemaal los was gegaan met lompe teksten en vreemde vergelijkingen, waaronder eentje van een kat met maagkanker, en tijdens het schrijven van zijn tirade zo opgewonden was geraakt dat hij in de knel kwam met zijn betrekkelijk voornaamwoorden. Aan de daadwerkelijke opinie werd niet meer dan twee zinnen gewijd.

Meerderheid vrouwen

Het is geen wonder dat dergelijke opiniestukken worden gepubliceerd. De kritiek die het ASC over zich heen kreeg na de ontgroeningen en seksistische uitlatingen zijn natuurlijk terecht. Het is ook logisch dat onderwijsinstellingen voor een derde jaar op rij het corps niet willen financieren. Aan de andere kant is het wel zo dat een vereniging van grotendeels bovengemiddeld rijke witte jongens en meisjes een heel veilig en makkelijk doelwit is van kritiek. Stereotypen die in het opiniestuk voorbijkwamen zouden over andere subgroepen en culturen absoluut niet door de beugel kunnen.

Natuurlijk is het doorsnee corpslid geen denigrerende vrouwenhater. Overigens zit daar ook nog een bepaalde ironie in, aangezien de vereniging voor de meerderheid bestaat uit vrouwen. Ik vraag mij af of de auteur daar überhaupt over na heeft gedacht, en zo ja, hoe hij dat dan voor zich ziet. Hoe kan het dat elk jaar zo veel vrouwen zich aanmelden voor een vereniging waar vrouwenhaat en seksueel overschrijdend gedrag welig tieren? Gaan de vrouwen gebukt onder het corpsgeweld? Worden zij geforceerd door hun vreemdgaande vaders uit Wassenaar?

Volgens mij ligt het dus allemaal wat genuanceerder. Uiteindelijk is het corps geen cult, maar een zuipclub die vergelijkbaar is met andere verenigingen, en is de sociëteit gewoon een grote kroeg. Maar ik ben benieuwd of onze auteur daadwerkelijk ervaring heeft met het corps, of dat zijn beeld is gevormd aan de hand van andere opiniestukken en een vervelende ervaring met een jongen in een pastelkleurige Daily Papertrui.

Tim Smit, Amsterdam