Opinie: ‘Het Buikslotermeerplein is een verpauperd winkelkerkhof’

Beeld Vincent Spiering

Inzameling voor de toeristensector

In de krant van 30 augustus lees ik dat het toerisme zich herstelt. Er kwamen in het eerste halfjaar meer toeristen dan ooit naar Amsterdam. Vorige zomer was het ‘tekort’ (sic) vanwege de pandemie al vrijwel hersteld en dit jaar zullen de aantallen toeristen uit 2019 zelfs overtroffen worden. Dat komt doordat er in coronatijd drieduizend hotelkamers zijn bijgebouwd.

Drieduizend hotelkamers extra. Hoe is dat in godsnaam mogelijk! De door de gemeente afgekondigde hotelstop was kennelijk volksverlakkerij. De gemeente voert haar eigen beleid niet uit. Het zou nooit meer als voor corona zijn. Maar zie, de stad is weer helemaal vergeven van de toeristen. Zelf meer dan ooit!

En nóg is het niet genoeg, want de toeristen uit Azië blijven nog weg. Dat merken vooral Coster Diamonds en de Heineken Experience. Ik stel voor een inzamelingsactie voor die bedrijven te houden, want Heineken is al zo zielig dat ze uit Rusland weg moesten, overigens niet nadat ze daar nieuwe producten op de markt hadden gebracht. En diamanten, tja zonder toeristen uit Azië raakt Coster zijn kostbare spullen niet kwijt. Het is verschrikkelijk.

Trudy Franc, Amsterdam

Buikslotermeerplein

Toen ik de kop boven het artikel over het Buikslotermeerplein las dacht ik even Het Parool uit 1997 opengeslagen te hebben. Dezelfde ronkende teksten over het bruisende centrum dat het moet worden. Centrumgebied Amsterdam Noord (CAN) draagt een geschiedenis van falen met zich mee. Op dit gebied rust de grote vloek van ‘net niet.’

Het is een verpauperd winkelkerkhof.

De bios is een lomp blok beton en daarmee de nog lelijkere grote broer van de bowling. Een glazen pui moet het wat grandeur geven, maar het gebouw heeft de uitstraling van een groot uitgevallen crematorium. Niemand doet daar een gezellig avondje bios. Je kijkt er wel lekker naar een film overigens, want je hebt de zaal meestal voor jezelf.

De horeca in het gebouw is vooral themagericht, voegt weinig toe aan de buurt en het voedselaanbod valt vooral in de categorie fastfood met mes en vork.

En dan de ‘gezellige’ terrassen aan het pleintje bij de metro. Twee koffietenten, waarvan eentje het terras om vijf uur ’s middags aan de ketting legt. Geen kroeg te bekennen. Een biertje in het avondzonnetje lukt je alleen met een blikje uit de supermarkt. Verder is er niks. Oké, er is een foodhall die zo sfeervol is ontworpen dat je meteen weer naar buiten wil, waar het terras onder het wegdek in de eeuwige schaduw ligt.

En dan zitten er nog twee naar binnen gekeerde hotels, Mercure en Tribe, zonder openbaar toegankelijke bar of restaurant in de plint. Beetje jaren zeventig-idee en daarmee wel weer passend bij de triestheid van het Buikslotermeerplein.

Maar fijn dat het nu echt allemaal gaat bruisen.

Ed van Leeuwen, Amsterdam