Opinie: ‘Het bleef pijnlijk stil rond de aanstootgevende projecties op het Anne Frank Huis’

Dit zijn de ingezonden brieven van vandaag. Ook een bijdrage leveren? Lees hier hoe dat kan.

Antisemitisme niet meer sensationeel

Afgelopen zaterdag verscheen op de voorpagina van Het Parool de bovenkop: ‘Aanval op nalatenschap van Anne Frank’. Daaronder: ‘De projectie op het Anne Frankhuis maakt pijnlijk zichtbaar dat rechtsextremisme woekert in Nederland. Dit maakt antisemitisme zichtbaar’.

Daarna is het wat mij betreft pijnlijk stil gebleven rond dit toch behoorlijk aangrijpende incident, dat in Amsterdam nog niet eerder is vertoond. Geen Nieuwsuur met de nationaal coördinator antisemitismebestrijding, of rechercheurs die vertelden hoe ze dit soort incidenten (zie ook de projectie op de Erasmusbrug) in de toekomst gaan voorkomen. Zeker met 4 mei in het vooruitzicht!

Natuurlijk was de aandacht voor de aardbeving in Turkije absoluut terecht. Maar deze brutaliteit van een stel fascisten in het hart van Amsterdam had toch wel enige aandacht verdiend, al was het om de weinige Joden die er nog zijn en niet bang zijn met hun achtergrond naar buiten te treden een hart onder de riem te steken.

Zou het kunnen zijn dat anno 2023 antisemitisme als onderwerp minder sensationeel en dus aantrekkelijk is voor het grote publiek? En racisme en ‘grensoverschrijdend gedrag’ nog wel?

Mijn voorstel: laten we deze aanstootgevende projectie op het Anne Frank Huis ernstig grensoverschrijdend gedrag gaan noemen, als het kan liefst gevolgd door ‘waarschijnlijk van witte gefrustreerde mannen die zichzelf als slachtoffers zien’.

Wedden dat Op1 en Khalid & Sophie gasten uitnodigen die hier onmiddellijk hun afkeer over uitspreken en daadkracht uitstralen naar de daders, en zo ook ieder zichzelf respecterend nieuws- of praatprogramma?

Joyce Hes, Amsterdam

Kansloze krokusbolletjes

De krokusbolletjes in de nieuwe plantsoentjes aan de Hugo de Grootkade lagen binnen een week nadat ze in het najaar waren gepoot alweer aan de oppervlakte. Als dagelijkse bezoeker zag ik dat kauwen en duiven de smaak te pakken hadden. Tja, er had gras moeten worden gezaaid. Tot ver in november zou dat voor een stevige grasmat hebben gezorgd. Daarna ga je poten. De vogels zouden kansloos zijn geweest. Foutje, niet gebeurd.

Wat zegt Stadsdeel West: de hondenbezitters, die hebben schuld, want honden woelen de aarde om en dan komen de bollen aan de oppervlakte. In alle 120 dagen na het poten van de bollen heb ik geen hond gezien in de plantsoentjes.

Het bestuur van de gemeente Amsterdam heeft een rijke traditie van het externaliseren van schuld: niet wij, maar die ellendige burgers veroorzaken narigheid. Of het nu om vuilnis of om krokussen gaat.

Dick Beumer, Amsterdam