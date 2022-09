Opinie: ‘Het beeld van Nederland als veilig land heeft een deuk opgelopen’

Asielzoekers bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel worden overgebracht naar opvanglocaties verspreid over Nederland. Beeld VINCENT JANNINK/ANP

De beelden zijn u vast niet ontgaan. Vluchtelingen die hutjemutje op elkaar in de buitenlucht of in tenten slapen. En nu komt daar nog eens het hartverscheurende nieuws van de dood van een baby van 3 maanden. In de 24 jaar dat ik in Nederland woon, heb ik dit soort protesten al vaker meegemaakt. Maar dat het zo mensonterend en mensonwaardig zou worden, had ik me nooit kunnen voorstellen.

Het dehumaniseren van de groep nieuwkomers raakt steeds dieper in het vreemdelingenbeleid verankerd en ook in het collectief geheugen. Wellicht een wat ongenuanceerd beeld, maar het heeft me wel geleerd om tussen de regels door te lezen.

De leidraad is angst en die wordt met verve ingezet door diverse partijen om nog meer angst te zaaien. Angst voor de ander en alles wat diegene met zich meebrengt. Angst dat men obsoleet wordt en geen recht van spreken meer zal hebben. Angst dat de cultuur verdwijnt en men zichzelf zal verliezen. Dit zou een gegronde reden kunnen zijn als je een politicus bent die snel wil scoren.

Paspoorten

In mijn opinie is dit proces al veel langer aan de gang en niet door de vluchtelingencrisis aangewakkerd. Hannah Arendt verwoordde dit mooi in haar essay Wij vluchtelingen (1943): “We leven in een wereld waarin paspoorten geen formaliteit meer zijn maar onderscheid maken in de rechten en plichten waarmee de individuen status krijgen.”

Het zwaard van de globalisering en de economische groei snijdt aan twee kanten. Te lang hebben we alleen naar het belang van de economische groei gekeken. De oorlog in Oekraïne laat zien hoe interafhankelijk we zijn, en dat de productieketen niet meer in stand te houden is. En dat heeft zo zijn effect op de vluchtelingencrisis wereldwijd.

Boeren

Het vreemdelingenbeleid laat al jaren te wensen over. Langslepende processen die tientallen jaren kunnen duren, zonder enig duidelijk perspectief en hoop op een verblijfsvergunning. Om maar niet te spreken over de schrijnende omstandigheden in de AZC’s. Kijkend naar de huidige ontwikkelingen zie ik veel raakvlakken met die van de boerenprotesten en hoe de boeren – net als de nieuwkomers – worden weggezet.

De jarenlange vriendjespolitiek plus de politici die zich laten leiden door angst en hun kop in het zand staken hebben hun limiet bereikt. Het beleid is erop gemaakt om bepaalde groepen aan de andere kant van het hek te houden. En dat zien we nu ook aan de huidige schrijnende omstandigheden. Deze waren al dertig jaar geleden niet meer in stand te houden.

Deuk

Langzamerhand is er sprake van een paradigmaverschuiving. Vooral door de inmenging van de EU. Jammer genoeg is de EU kartrekker hierin. Het beeld van Nederland als een land van vrijheid en veiligheid, een land waar je kunt zijn wie je wil zijn, heeft een deuk opgelopen.

Ik probeer me voor te stellen hoe de politici zich nu voelen. Want daar zitten ze dan in debat. Elkaar opjagend en vechtend voor de achterban. Tenminste, zo lijkt het voor de leek. In principe gaat het om de kijkcijfers, net als bij alle andere programma’s. Hoe verklaren ze de dood van een kind van 3 maanden? Wat kunnen ze zeggen over de immense leegte die het overlijden van de baby bij de ouders achterlaat? Een leegte die altijd gevoeld zal worden. Een gemis dat niet in woorden is uit te drukken.

Daarom wil ik hiermee dit stuk eindigen. Niemand vlucht voor zijn plezier en dat kan ik beamen als iemand die het pad tien jaar heeft moeten bewandelen. Ik hoop dat we wat meer naar elkaar zullen omkijken. De helpende hand vaker zullen uitsteken. Want dat is nodig. Zeker in deze tijd.

Enes Zildzovic is bestuurskundige en woonmakelaar.