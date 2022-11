Opinie: ‘Het aantal opzeggingen bij de Vrienden van de Binnenstad is niet anders dan onder het vorige bestuur’

Geurt Brinkgreve, hier in 1988, was de oprichter van de VVAB, de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad. Beeld mark kohn

Als voorzitter van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) ben ik bijzonder onaangenaam getroffen door het artikel in Het Parool van vrijdag 28 oktober, getiteld ‘Leden actieclub Centrum lopen weg’. Dit artikel heeft betrekking op een opzegbrief van enkele oud-bestuursleden die tijdens de drukbezochte ledenvergadering in september vorig jaar door een zeer ruime meerderheid van stemmen van hun functie zijn ontheven. De oud-voorzitter, die hier onnodig uithaalt naar de vereniging waarvan hij twee jaar voorzitter is geweest, had zich al een half jaar eerder teruggetrokken.

Sedert vorig jaar is er in de VVAB veel veranderd. Het nieuwe (huidige) bestuur werkt constructief en respectvol met elkaar en de medewerkers samen, en wij herkennen ons dan ook niet in het beeld dat van onze secretaris wordt geschetst. De statuten zijn onlangs in overeenstemming gebracht met de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, waardoor de secretaris geen zeggenschap heeft over zijn eigen belangen.

Het artikel behelst een aantal onjuistheden. De vereniging telt nog steeds bijna 3000 leden en het aantal opzeggingen is niet significant anders dan onder het vorige bestuur. Ook wil ik graag opmerken dat er behalve over onze secretaris nogal denigrerend wordt gesproken over onze oprichter Geurt Brinkgreve – die overigens niet in 2017 maar in 2005 is overleden – en over onze leden, die hier door de oud-voorzitter als ‘klapvee’ worden weggezet.

De ledenvergadering heeft zich uitgesproken over het feit dat wij er in de eerste plaats zijn om op te komen voor het behoud van het erfgoed, zoals bijvoorbeeld voor het behoud van het Amsterdam Museum.

Govert Janssen, voorzitter van de VVAB