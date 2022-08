Opinie: ‘Hervat het plan om de grachtengordel op dezelfde manier in te richten’

Werkzaamheden op de Rozengracht. Beeld Sophie Saddington

De gemeente Amsterdam handelt in strijd met haar eigen ambitie. In de jaren negentig was de planning dat dertig jaar later de hele grachtengordel op dezelfde manier zou zijn ingericht. Met brede stoepen, langsparkeren, gebakken klinkers op straat en stoep en natuurstenen trottoirbanden. Anno 2022, zo meldt ons de verantwoordelijk wethouder, is slechts 40 procent van de grachtengordel zo ingericht.

Dit komt doordat de afgelopen 25 jaar op 70 procent van de opgeknapte grachtdelen groot onderhoud is gepleegd en slechts 30 procent is geherprofileerd. Bij groot onderhoud wordt niets aan het profiel veranderd en alles wat er ligt wordt teruggelegd: betonnen klinkers, smalle stoepen en schuinparkeren.

Wij vragen ons af hoe de wethouder dat in overeenstemming kan brengen met haar opvatting verwoord in de brief aan ons, de Vereniging Voordestad: ‘Ik deel uw zorgen over de uitstraling van de binnenstad, die niet gebaat is bij het in stand houden van verouderde profielen met afwijkende materialen.’ Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

De wethouder verwijst naar het besluit van de gemeenteraad uit 2017 die met vaststelling van de nota ‘1Amsterdam Heel & schoon’ besloten heeft dat het uit duurzaamheidsoogpunt beter is om groot onderhoud te plegen en de bestaande situatie in stand te houden dan om profiel en materiaal te veranderen. Dat deze nota geschreven is vanuit het oogpunt van het beheer van de openbare ruimte en niet van de aanleg ervan lijkt vergeten.

In de genoemde nota komt de Puccini-methode (het standaardgrachtenprofiel) uitgebreid aan de orde, waardoor van het vervangen of beëindigen hiervan geen sprake kan zijn geweest. Vereniging Voordestad heeft wethouder Van der Horst opgeroepen terug te keren op de ingeslagen weg en te stoppen met groot onderhoud in plaats van herprofileringen. Kom op wethouder, nog maar 60 procent van de grachtengordel te gaan!

Guusje ter Horst, Vereniging Voordestad