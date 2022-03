Opinie: ‘Hermitage zou het raam naar Rusland open moeten laten staan’

Beeldengroep Onder de zon van Stalins constitutie van de tentoonstelling Russische avant-garde. Revolutie in de kunst. De Hermitage in Amsterdam heeft de tentoonstelling voortijdig gesloten. Beeld ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Wat heeft een kunst- en cultuurinstituut te maken met de huidige oorlogvoering in Oost-Europa die enkel en alleen een pars pro toto is? Geen enkele ‘kleinstaat’, waaronder het Oekraïense kind van de rekening, heeft ons Europeanen in het transatlantische perspectief in deze situatie gebracht. Vanaf 1995 heeft de politiek en strategie der grote mogendheden uit de tijd van de Koude Oorlog, te weten hun militaire bondgenootschap, deze situatie willens en wetens in het leven geroepen. Immers, bij voortduring werd deze hen voorgehouden, maar ze bleven bij al hun postcommunistische onaangepastheid ‘Oost-Indisch doof’. Bovendien stonden de eenmalige, weliswaar nog niet in de volle breedte geleerde lessen van Parijs/Weimar/Versailles ter beschikking. Wat deed u hiermee?

Militarisering

Ondanks bijna vijftien jaar ziende blindheid voor Russisch-democratische kritiek en gerechtvaardigde veiligheidsbelangen van dit land, waarbij onze politici slaafs de Angelsaksische leiding van dit bondgenootschap volgden, gunde de Hermitage ons land in 2009 haar enige kloon. Ondertussen ging het Westen onverstoorbaar door met zijn triomfalistische beleid vanaf de regering Clinton. Ten eerste: precies dat doen wat nominaal in tegenspraak is met de Charta van Parijs voor een nieuw Europa (1990). Ten tweede: militaire politiek ten uitvoer brengen die ten tijde van de Koude Oorlog algemeen als voorstelbaar werd gezien. Die was echter zonder veel bloedvergieten afgelopen.

Denkt de museumleiding aan de Amstel dan niet dat ze alleen al vanwege de positie van overgebleven democraten (in aantal groot of klein is nauwelijks relevant), andere oppositie en de ‘zwevende kiezer’ in het grootste land van Europa beter het raam kan openhouden? Moeten buitenstaanders duidelijk maken dat dit past bij de drie eeuwen oude analogie van het schenkende Petersburg als raam op het Westen? Als westerse musici, kunstenaars en museumdirecties, en dan bedoel ik niet het legermuseum, na een paar dagen regionale oorlogvoering ⎼ triest voor iedereen ⎼ overgaan op politisering, noem het gerust militarisering, dragen zij medeverantwoordelijkheid voor verdergaande polarisering en eventuele uitbreiding van het conflict.

Peter de Bourgraaf, directeur Aufa100 (transnationaal Aufarbeitungs-initiatief), Amsterdam