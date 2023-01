Opinie: ‘Hengelsport is wrede dierenmishandeling’

Vissers in de haven van Amsterdam. Beeld ANP/Berlinda van Dam

Veel diersoorten, mensen niet uitgezonderd, laten zich verbaal horen als hen pijn of onrecht wordt aangedaan. Andere dieren worden daardoor gealarmeerd om te komen helpen, of om te stoppen met het pijn-veroorzakende gedrag. Roepen, schreeuwen en huilen roept dus een empathische reactie op. Een karbonade verpakt in plastic wekt weinig medelijden, maar er zullen niet veel mensen zijn die onbewogen kunnen kijken en luisteren naar videobeelden uit slachthuizen.

Er is echter ook een grote groep dieren die geen geluid maakt wanneer ze pijn hebben. Zij uiten pijn op een andere manier, die minder empathie oproept. De meeste onderwaterdieren hebben de pech dat zij geen longen hebben om te schreeuwen. Daarom hebben we lang gedacht dat vissen niet konden voelen. De wetenschap is ondertussen tot het inzicht gekomen dat het vermogen om te voelen zich niet alleen beperkt tot dieren die zich kunnen uiten. Maar de mens handelt daar helaas nog niet naar. Ik ben van mening dat daar verandering in moet komen, en dat er een einde moet komen aan de hengelsport in de stad.

Stoere selfies

De hengelsport is een praktijk waarbij vissen met een haak door hun lip uit het water worden getrokken, waarna ze (eventueel na een selfie met de visser) weer worden teruggegooid. Al sinds vele jaren staat het vast dat vissen hierbij pijn, stress en ongemak beleven. Ik bespaar u de technische details over nociceptoren en de tenenkrommende dierproeven die deze inzichten voor de mens hebben bewezen. Kort gezegd beschrijven recente artikelen wetenschappelijke consensus over de vragen of vissen pijnreceptoren hebben (ja), pijnstilling meetbaar effect heeft op vissen (ja), zij een zenuwstelsel hebben (ja) en de binnenkomende prikkels verwerkt worden in het vissenbrein (ja). Waarom blijven we dan toch doorgaan met het ophengelen van vissen uit de Amsterdamse wateren?

Er zijn in het verleden vergelijkbare situaties geweest waar de mens de wetenschap liever niet wilde geloven. De grote tabaksbedrijven bleven jarenlang wetenschappelijk bewijs in twijfel trekken dat roken slecht is voor de gezondheid. Het beeld dat roken stoer is bleef ook hardnekkig onderdeel uitmaken van onze samenleving. Hengelsporters proberen op dezelfde manier scepsis te verspreiden over het wetenschappelijke bewijs dat vissen pijn voelen. En wie twijfelt over de beeldvorming dat hengelen cool is zou eens een kijkje kunnen nemen op een populaire datingapp. Je zou zomaar gaan geloven dat mensen die dieren uit het water trekken om selfies mee te maken, stoere mensen zijn die hun voedsel uit de natuur halen. Het helpt bij die illusie natuurlijk wel dat je aan het dier niet kunt zien dat het pijn lijdt en stress ervaart.

Pachtrechten

De gemeente Amsterdam levert nu actief een bijdrage aan het dierenleed dat veroorzaakt wordt door de hengelsport. Voor slechts één symbolische euro accepteert de gemeente een misstand ten aanzien van dieren waar het wettelijk een zorgplicht voor heeft. Jarenlang mogen vissers binnen de gemeentegrenzen voor die ene euro haken blijven slaan door de Amsterdamse waterdieren. Afgezien van het vissenleed dat dit veroorzaakt, zijn er ook regelmatig nieuwsberichten over zwanen en andere dieren die verstrikt raken in rondslingerend vistuig. Zij raken daardoor ernstig gewond en komen met regelmaat te overlijden.

Alleen omdat een dier niet kan schreeuwen mogen wij het nog geen pijn doen. We zullen de Amsterdamse vissen niet zien huilen, we zullen ze niet horen roepen om hulp en ze zullen ook niet in hongerstaking gaan om hun rechten af te dwingen. Maar we weten dat ze pijn ervaren en dat hengelsport wrede dierenmishandeling is. We kunnen daar als gemeente naar handelen, laten we dat dan ook doen. De overeenkomst voor pacht en verpacht van het visrecht in de wateren in eigendom van de gemeente Amsterdam eindigt op 31 juli 2024. De Partij voor de Dieren pleit ervoor om deze permanent te beëindigen.