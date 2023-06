Opinie: ‘Help, de volschenker verdwijnt uit de kroeg en daarmee ook het buigen voor de borrel’

De Nederlandse glasmaker Royal Leerdam heeft de traditionele tulpvormige jeneverkelkjes uit productie genomen en vervangen door een iets groter exemplaar met een maatstreepje dat aangeeft tot waar de kastelein moet schenken. Beeld Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad

Je moet buigen voor je borrel, leerde ik als beginnend barman. In een goed café wordt het jeneverglaasje dan ook zó tot de rand gevuld dat er een kop op staat. Een over-het-IJ-kijkertje noemden Amsterdamse havenarbeiders dat. Men sprak ook wel van een kamelenrug, bolle meniscus, rooms halfje, overmaatse, of een zeeborrel. Glaasjes zo vol dat oppakken zonder morsen niet mogelijk is. Je moet buigen en nippen, het liefst met de handen op de rug.

Het is een ritueel. Dat glaasje móét vol anders verdwijnt het gebruik. Dus als de kastelein de jeneverfles leegschenkt voor het glas gevuld is, krijg je die halve borrel van het huis en wordt er opnieuw ingeschonken. Een Amsterdammertje heet dat aan de bar. Iets waarmee de ‘vaste jongens’, zoals Simon Carmiggelt zijn trouwe cafébezoekers typeerde, zich gelukkig prijzen borrels te drinken.

Einde van een ritueel

Dit ritueel staat onder druk. In menig café zie je het al niet meer. De borrelglaasjes die je voor de rite nodig hebt, verdwijnen namelijk. De ‘volschenker’, zoals het glas in vakjargon heet, is door de grote Nederlandse glasmaker Royal Leerdam uit productie genomen. Het tulpvormige kelkje is vervangen door een iets groter exemplaar met een maatstreepje dat aangeeft tot waar de kastelein moet schenken. Het betekent het einde van een ritueel dat verankerd is in de Amsterdamse kroegcultuur.

Waarom de glaasjes uit productie zijn genomen is niet helemaal helder. De afzetmarkt zou te klein zijn geworden, is een argument dat je hoort. Er zou simpelweg meer vraag zijn naar de grotere glaasjes met maatstreep. Dat de vraag naar het glaasje niet slechts een vraag is naar glaswerk, maar eerder naar een attribuut voor een ritueel, wordt van ondergeschikt belang geacht. Navraag bij de glasmakers van Royal Leerdam, het Nederlandse bedrijf dat al sinds 1875 tafelglas produceert en het glaasje waarschijnlijk ooit als eerste maakte, geeft niet direct duidelijkheid. Ze zeggen zelfs het glaasje nooit in productie te hebben gehad. Onzin natuurlijk. Oude pakbonnen bewijzen dit.

Bedreigd erfgoed

Het bedrijf, waar Bert Haanstra in 1960 nog een Oscarwinnende film over maakte, is in de afgelopen dertig jaar prooi geweest van verschillende overnames en fusies. Onder leiding van het Amerikaanse Libbey is het uitgegroeid tot een van de grootste glasmakers van Europa. De liefde voor het glas die de film van Haanstra toont is in dit door geld gedreven overname- en fusiegeweld verloren gegaan. Royal Leerdam produceert op de eerste plaats winst. Het glas komt op de tweede plaats. Dat borrelglaasje is klein bier. Geen geld aan te verdienen. Dat de vaste jongens beroofd worden van de kroegromantiek die hen zo lief is, is niet belangrijk.

Er is de laatste tijd veel gesproken over de teloorgang van de bruine kroeg. De Amsterdamse PvdA wil het bruine café zelfs tot gemeentelijk monument promoveren om het te beschermen tegen de ondergang. Het is breed uitgemeten in de kranten. Niet alleen in Nederland, zelfs de Britse krant The Guardian wijdde er een artikel aan. De bruine kroeg als bedreigd erfgoed. Het houdt de gemoederen bezig omdat eenieder die er weleens komt weet wat er op het spel staat.

Dat het beschermen van de kroeg niet zo makkelijk is, laat het borrelglaasjesdebacle zien. Want naast de inrichting, de kleedjes op de tafels en de krulletters op de ramen, zit het bijzondere van de bruine kroeg hem natuurlijk ook in de gebruiken. Het zit in de rituelen van de vaste jongens, die nog eens buigen voor hun borrel in de hoop dat de volgende een Amsterdammertje is. Dit immateriële erfgoed dreigt verloren te gaan.

Er is hoop

De beschermde status zou dus eigenlijk nog veel verder moeten gaan. Het is niet slechts de inrichting die bedreigd wordt, er staat veel meer op het spel. De immateriële kroegcultuur moet beschermd worden tegen de machtspositie van hen die die cultuur niet begrijpen en er niks om geven.

Er is overigens wel hoop. Royal Leerdam wil onderzoeken of er in de Nederlandse cafés vraag is naar de glaasjes. Want, zo zeggen ze zelf, het zou mooi zijn als een oude traditie blijft bestaan. Ik hoop dat het ze ernst is.

Ik leerde te buigen voor mijn borrel. Zo hoort het, dat is hoe het gaat. De vaste jongens begrijpen wat ik bedoel. Nu Royal Leerdam nog.

Egbert de Haan is barman in Amsterdam. Beeld -