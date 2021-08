Opinie: ‘Help de Afghanen, en wel nu. Het hart van Azië bloedt’

Afghanen zijn op de vlucht geslagen voor de Taliban. Inmiddels heeft de groepering vrijwel heel Afghanistan in handen. Beeld EPA

Afghanen gaan sinds de terugtrekking van de Navotroepen gebukt onder terreur van de Taliban. In rap tempo hebben de terroristen zo goed als het hele land ingenomen. Het Afghaanse leger, getraind en gevormd naar Amerikaans voorbeeld, stond er alleen voor en was zonder luchtsteun van de VS gedoemd te verliezen.

Recent werd ook pijnlijk duidelijk wie de ultieme prijs hiervoor betalen. De VN telde meer dan 5000 burgerslachtoffers in de eerste helft van dit jaar. Bijna de helft daarvan zijn vrouwen en kinderen. Honderdduizenden Afghanen zijn ontheemd. Er is dringend behoefte aan noodhulp.

Tragisch genoeg is het geen verrassing dat de huidige humanitaire crisis samenvalt met de terugtrekking van de Navotroepen. Dat vrouwen en meisjes het moeten ontgelden bij de Taliban evenmin. De terreurgroep pleegde aanslagen op meisjesscholen, een deel van de jonge Afghaanse vrouwen en meisjes worden gestenigd of misbruikt als seksslavinnen. Afghanen die met Nederland of een ander Navoland hebben gewerkt worden door de Taliban in koelen bloede geëxecuteerd. Er is overduidelijk sprake van grove mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden.

Belangrijke verbinding

Afghanistan, ook wel het hart van Azië genoemd, bevindt zich in het centrum van de Aziatische verbinding tussen China, Centraal-Azië, het Midden-Oosten en de Indische Oceaan. De strategische ligging van het aan grondstoffen (talk, lithium, uranium, koper, kobalt) rijke Afghanistan langs de zijderoute, maakt dat het land al sinds de oudheid het strijdtoneel vormt van (regionale) mogendheden. Ook het huidige conflict in Afghanistan kan niet los worden gezien van de geopolitieke rivaliteit tussen China en de VS, en aartsrivalen Pakistan en India.

Twee decennia aan inspanningen van de internationale gemeenschap (Nederland incluis) wordt in het huidige geopolitieke steekspel in één oogwenk tenietgedaan. Voor het communistisch regime in China is Afghanistan een puzzelstuk voor het grotere plan naar de wereldtop: de Nieuwe Zijderoute. Zodoende rolde Xi Jinpings China recent de rode loper uit voor een delegatie Talibanterroristen. Het land wil ‘vriendschappelijke relaties’ met de Taliban. China’s bondgenoot Pakistan stelde ziekenhuizen ten dienste van gewonde Talibanstrijders. De dubieuze rol van Pakistan vis-à-vis de Taliban is bij deskundigen al langer bekend. De jihadi-madrassa’s (koranscholen) in Pakistan zijn broedplaatsen voor Talibanstrijders.

De geschiedenis lijkt zich nu te herhalen. Onschuldige Afghanen bloeden voor de geopolitieke keuzes van anderen. Het Westen moet zich afvragen hoelang het zich kan veroorloven om toe te kijken en niets te doen. Willen wij als beschaving een wereld gebaseerd op een internationale rechtsorde waar fundamentele rechten zijn gewaarborgd, dan moeten we nu daadkrachtig handelen. Willen wij het met enige geloofwaardigheid kunnen hebben over de rechtstaat, democratie en mensenrechten, dan is dit het moment om daad bij het woord te voegen.

Gerichte sancties

Landen, entiteiten en personen die platform en steun bieden aan de Taliban of andere terreurorganisaties moeten altijd rekening houden met gerichte sancties van het Westen en in het bijzonder van de Europese Unie. Terrorismebestrijding is een topprioriteit voor de EU en haar lidstaten, zo kan de EU kan vanaf september 2016 autonoom sancties opleggen aan terreurorganisaties, entiteiten of personen die met terroristen zijn verbonden of hen steunen. Tot die tijd kon de EU alleen sancties opleggen aan personen en entiteiten die door de VN of afzonderlijke EU-landen op een sanctielijst kwamen te staan.

De internationale gemeenschap en de VS in het bijzonder hebben de morele plicht om spoedig noodhulp te bieden. Elke seconde telt. De humanitaire crisis en de gevolgen voor Afghaanse burgers die in de steek zijn gelaten zijn ongekend. Honderdduizenden ontheemden leven in erbarmelijke omstandigheden. Er is grote behoefte aan basisvoorzieningen als water, voedsel en gezondheidszorg.

Ook Nederland dient zijn verantwoordelijkheid te nemen. Zoals mijn ouders in de jaren negentig een veilige haven in Nederland vonden, moeten Afghanen op de vlucht voor oorlog en geweld ook nu in bescherming worden genomen. De Afghanen die voor de Nederlandse militaire missies en NGO’s hebben gewerkt, dienen zo spoedig mogelijk te worden geëvacueerd. Naast onze geloofwaardigheid staan ook mensenlevens op het spel. Telt dat ook?