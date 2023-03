Opinie: ‘Helaas zijn er te veel ingewikkelde bureaucratische regels om alle bureaucratie snel te veranderen’

Beeld Getty Images/iStockphoto

’s Ochtends bij een kop koffie en Het Parool van donderdag 2 maart jl. Een editie vol verbijsterende berichten:

Een steiger op de Jacob van Lennepkade moet weg. Alle bureaucratische procedures waren doorlopen en goedgekeurd. Echter: ‘nautische inspecteurs’ – ik had er nog nooit van gehoord, maar die bestaan dus – besloten dat de steiger ‘een object’ is en daar gelden weer andere bureaucratische regeltjes voor en de steiger moet dus weg.

Ander berichtje: De heer Vreeswijk wil zijn huis verduurzamen en voorzien van dubbel glas en wil dan tegelijkertijd zijn kozijnen vervangen. Goed bezig, zou je denken. Nee, de kozijnen worden bij het plaatsen van dubbel glas een millimeter dikker en ook hier gaan andere bureaucratische bellen rinkelen met als gevolg 1500 euro extra kosten.

En dan het rapport over de beveiliging van Peter R. de Vries, advocaat Derk Wiersum en de broer van de kroongetuige: Cruciale informatie over zijn beveiliging van deze heren verzandde in bureaucratisch gesteggel, met de ernstige conclusie dat deze drie nog in leven zouden kunnen zijn als er efficiënter zou zijn gehandeld.

En dan hebben we ook de rapporten over de bureaucratie met betrekking tot de toeslagenaffaire en de aardgaswinning in Groningen, evenals alle gekmakende bureaucratische regeltjes waar zorgmedewerkers dagelijks mee moeten dealen en wat een van de redenen is van het personeelstekort daar.

Een ieder is het erover eens dat ‘alles anders’ moet. Helaas leven we met de waan van de dag: eergisteren was Groningen hot news, vandaag het beveiligingsrapport. Het kabinet is met reces, daarna verkiezingsgebral. Dan komt er weer nieuw hot news. En een nieuwe aardbeving in Groningen en een nieuwe aanslag die voorkomen had kunnen worden. Waarna het gekrakeel weer even kort opleeft om daarna weer als een kaars uit te gaan.

Helaas zijn er te veel ingewikkelde bureaucratische regels om alle bureaucratie snel te veranderen.

F. de Leur Scheuder, Amsterdam