Opinie: ‘Helaas blijkt elke dag weer dat een Paarse Vrijdag broodnodig is’

Beeld Vincent Spiering

Noodzaak Paarse Vrijdag

Afgelopen vrijdagochtend werd op het NOS Journaal aandacht gegeven aan Paarse Vrijdag. Op deze dag wordt door het dragen van de kleur paars solidariteit gegeven aan homo- en biseksuele, lesbische en transgender jongeren. Deze dag werd voor het eerst gehouden in 2010. Helaas blijkt elke dag weer dat aandacht voor de problemen die deze jongeren thuis, op straat en op school ondervinden noodzakelijk is.

Het is uiterst pijnlijk om te constateren dat acceptatie van een andere geaardheid onder jongeren nog steeds geen vanzelfsprekendheid is. Hoezeer religie naast opvoeding hieraan debet is lieten de beelden op tv zien. Het is triest om te zien hoe leerlingen de op school uitgereikte armbanden nadrukkelijk weigeren van hun klasgenoten aan te nemen.

Ernest de Rijk, Amsterdam

Russische miljarden

Via brievenbusfirma’s, trustmaatschappijen en diensten van Zuidas-advocaten hebben vele Russische oligarchen uit de kring van Poetin hun geroofde miljarden veilig weggeborgen in Amsterdam. Vooralsnog lijkt dit volstrekt legaal. Hopelijk komt de Nederlandse wetgever/rechtspraak tot het inzicht dat zulke juridische en fiscale constructies aangepakt dienen te worden. Feitelijk gaat het nog steeds om vermogen van verdachte oligarchen. Om het Poetinregime aan alle kanten te treffen zullen ook deze ‘Amsterdamgelden’ ge­con­fis­queerd dienen te worden. Dit ter financiering van een klein deel van de wederopbouw van Oekraïne.

Maarten Racz, Enschede

WK versus theaterbezoek

Theaterbezoekers boden massaal tickets voor voorstellingen aan op Ticketswap, omdat ze op vrijdag 9 december liever naar het WK voetbal met Nederland in de kwartfinale wilden kijken dan een avond ondergedompeld te worden in de creatieve uitingen van een getalenteerde artiest. Dat mag natuurlijk, dat is ieders eigen keus. Maar dat een groot theater als het DeLaMar vervolgens een knieval maakt door tv-schermen met de WK-wedstrijd in de foyer te willen plaatsen, om mensen met fear of missing out tegemoet te komen, gaat toch echt een stap te ver.

De tijd voorafgaand aan een theaterbezoek, je zou het een voorbeschouwing kunnen noemen, is net zo hard onderdeel van de ervaring als de voorstelling zelf. Voorpret, het ontmoeten van vrienden of geliefden, een kopje koffie vooraf, allemaal omstandigheden die de ervaring van de voorstelling versterken. En dat zou dan gepaard moeten gaan met schreeuwende beelden van een groen veld met rennende mannetjes? Ik ben, zoals wellicht duidelijk wordt, geen voetbalfan, en wil bij een dergelijk avondje uit niet tegen mijn wil geconfronteerd worden met deze sport.

Ik had zelf toevallig kaartjes voor Henry van Loon, die vrijdag voor een uitverkochte zaal in dat theater speelde. Ik heb overwogen toch om deze kaarten op Ticketswap aan te bieden voor de mensen met een hart voor theater én een dosis fomo.

Floortje Smehuijzen, Landsmeer