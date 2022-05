Opinie: ‘Hek rond Rollende Keukens is tegen de afspraken en ingegeven door winstbejag’

Evenementen in het Westerpark zouden niet ‘omhekt’ worden, tenzij ‘echt noodzakelijk’. Toch stonden er voor het eerst hekken om de Rollende Keukens. Niet voor de veiligheid, maar om te voorkomen dat mensen hun eigen drankjes zouden meenemen. Waar is de noodzaak, vraagt Diego Pos, voorzitter Vrienden van het Westerpark, zich af.

De evenementen zijn weer terug in de parken. Zo ook de Rollende Keukens in het Westerpark. Als vanouds gratis en vrij toegankelijk. Het verdienmodel zit hem in de verkoop van eten en drinken. Zo kost een blikje bier er maar liefst 4,50 euro. Op deze veertiende editie is er iets opmerkelijks veranderd: de Rollende Keukens zijn omhekt en bij de entree wordt je tas gecontroleerd.

Die omhekkingen voor evenementen in het Westerpark zijn in de buurt omstreden. In 2018 schreef portefeuillehouder Melanie van der Horst (nu als wethouder naar de Stopera gepromoveerd) de nota ‘Westerpark in balans’. Het park was namelijk flink uit balans: het was een pretpark geworden. Een door Van der Horst ingestelde programmaraad bestaande uit omwonenden en ondernemers kwam unaniem met bijna honderd adviezen.

Advies 23 luidde: ‘Geen omhekkingen (tenzij dat niet anders kan), omdat het de beleving van de openbare ruimte ernstig beperkt.’ Na dertien edities zonder (het kan dus) zit er nu ook om de Rollende Keukens een groot hek. De reactie van stadsdeel West op het advies van de programmaraad was dat het gebruik van hekken zoveel mogelijk zou worden tegengegaan. Ze zouden alleen worden toegestaan als ze echt noodzakelijk zijn.

De Rollende Keukens geven als uitleg voor de hekken dat bezoekers hun eigen drank meenemen. En dat is oneerlijk tegenover de deelnemende keukens, ‘die kunnen hier staan vanwege de drankomzet’. De gemeente is meegegaan met die argumentatie. De overheid vindt het stimuleren van de verkoop van alcoholische drank in de openbare, groene ruimte blijkbaar ‘echt noodzakelijk’.

Diego Pos, voorzitter Vrienden van het Westerpark, Amsterdam