Opinie: ‘Heerlijk! Kunnen we die klimaattop niet elk halfjaar houden om ons geweten te sussen?’

Samen één overgooier

Onder deze kop schreef Tinkebell op woensdag 27 oktober over een ervaring in Athene. Ze bezoekt twee Syrische vrouwen met kinderen die daar in erbarmelijke omstandigheden leven. Haar gevoel van ambivalentie kan ik delen. Na de brand in kamp Moria was ik de gruwelen in Griekenland weer even vergeten. De noodkreten van hulpverleners zoals Artsen zonder Grenzen en Stichting Vluchteling klinken al jaren, maar de situatie in de kampen op de eilanden (18.000 mensen) wordt alleen maar slechter.

Hele families die na jaren asiel krijgen, worden in Athene aan hun lot overgelaten. Ze krijgen geen geld en geen onderdak. De vluchtelingen worden ingezet in een eindeloze strijd tussen de Europese landen over de opvang. Griekenland wil de vluchtelingen kwijt en landen als Nederland willen ze niet opnemen. Wij kunnen de hulpverleners steunen. Maar wat kunnen we meer doen? Graag zou ik daar ook over lezen in de krant.

Lucy Kok, Amsterdam

Bliksemafleider Glasgow

Wat heerlijk toch die klimaattop in Glasgow. Het geeft invulling aan ons verlangen om zinvol met het klimaat bezig te zijn. We volgen nauwlettend de dagelijkse voortgangsonderhandelingen, beoordelen de behaalde magere resultaten en bekritiseren de overheid als de doelen weer niet gehaald zijn. Ondertussen blijven we lekker rondrijden in onze auto’s, boeken we onze tweejaarlijkse vliegvakantie naar de Middellandse Zee, kopen we bij voorkeur goedkope producten uit verre landen, hebben we maling aan buitensporig verpakkingsmateriaal en wachten we nog steeds op een lagere prijs voor de aanschaf van die zonnepanelen op ons dak. Kunnen we niet ieder half jaar zo’n klimaattop inlassen om ons gemoed nog meer te sussen?

Paul Gabler, Duivendrecht

Reactie Wolzak

Meneer Wolzak uit Weesp wil zich bemoeien met de studiebeurs omdat jongeren er volgens hem voor gezorgd hebben dat pensioenfonds ABP zijn beleggingen in fossiele brandstoffen gaat afbouwen. Wees blij en trots op deze nieuwe generatie! Wij, om maar even te generaliseren, de mensen die in de herfst en winter van hun leven zitten, hebben ervoor gezorgd dat het, wat het milieu betreft, nu vijf voor twaalf is, en onze kleinkinderen ervoor moeten zorgen dat de aarde nog een beetje leefbaar blijft.

Wim Tholen, (gepensioneerd, met ABP-pensioen), Almere

Serieuze gezichten

Wat een verademing om in de krant van vrijdag de serieuze gezichten van Ploumen en Klaver te zien. Als iets me is opgebroken, zijn het wel die constant naar de camera lachende smoelen van onderhandelende coalitiepartners.

Ellis Kramer, Amsterdam

Schuim

Wat fijn dat Hans van der Beek weer terug is in Het Parool met z’n rubriek Schuim. Een kalm zeetje van een hele pagina, als tegenwicht voor zwaar en naar nieuws. Hans heeft de gave om met zijn droge humor bijna ongemerkt ironisch te zijn. Daarbij maakt hij niemand belachelijk en blijft hij altijd vriendelijk. Maar hij neemt ook niemand, inclusief zichzelf, al te serieus. Kortom: een pareltje!

Davey Schravenmade, Santpoort-Noord