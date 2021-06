Opinie: ‘Heer Rutte, waarom bent u niet aanwezig bij de excuses voor slavernij?’

De jaarlijkse herdenking van de afschaffing van de slavernij. Beeld Dingena Mol

Geachte heer ­Rutte,

Aanstaande donderdag, ­tijdens de Nationale ­Herdenking ­Slavernijverleden, zal burgemeester Femke Halsema van Amsterdam namens het gemeentebestuur excuses uitspreken voor de rol van Amsterdam bij de slavernij. Wat ons betreft terecht, aangezien de stad Amsterdam tot ver in de 19de eeuw sterk betrokken was bij de handel in de tot slaaf gemaakten en de slavernij­praktijk in de plantagekolonies, zo blijkt ook uit recente intensieve wetenschappelijke studie en archiefonderzoek.

De Nederlandse overheid heeft ook sterke betrokkenheid gehad bij dit verleden door deze slavenhandel en de praktijk in de kolonies te faciliteren. En door tot tien jaar na de officiële afschaffing toe te staan dat mensen in de West ­slavenarbeid moesten blijven verrichten.

Tot onze spijt bent u niet aanwezig op dit historisch moment.

Ook wilt u als demissionair premier geen excuses aanbieden voor de rol van Nederland in dit slavernijverleden; het zou naar uw mening te lang geleden zijn en te veel polariseren.

Dit zijn loze argumenten. Excuses zijn namelijk niet alleen een erkenning van de lelijke kanten van onze geschiedenis, waardoor we meer begrijpen van de samenleving van nu. Excuses zorgen ook voor erkenning van het grote onrecht dat velen is aangedaan door extreme ontmenselijking en racisme, waar helaas tot op de dag van vandaag nog regelmatig de ­kwalijke consequenties van te zien zijn. Excuses leiden dan ook juist tot méér verbinding, heling en begrip, in plaats van tot polarisatie.

Gelukkig hebben onder uw hoede al meerdere excuses voor tekortkomingen, misstanden en onmenselijkheden plaatsgevonden. Wij nodigen u daarom dringend en van harte uit om op 1 juli aanwezig te zijn bij het Slavernijmonument in Amsterdam. Aanstaande donderdag heeft u als demissionair premier de mogelijkheid om met uw persoonlijke aanwezigheid te laten zien dat óók op regeringsniveau het tijdstip van erkenning en heling nu werkelijk is aangebroken. Wij rekenen op u.

Sofyan Mbarki, fractievoorzitter PvdA Amsterdam

Nenita La Rose, gemeenteraadslid PvdA Amsterdam