Opinie: ‘Heel goed, aanpakken die flitsbezorgers met hun sprinkhaanbusinessmodellen’

‘Goed dat gemeente uitbreiding flitsbezorgers halt toeroept’

Heel erg goed dat de gemeente op de rem heeft getrapt bij de ongereguleerde uitbreiding van de ‘dark stores’ (Het Parool, 28 januari). De reactie van de betroffen bedrijven is ook veelzeggend: ze hebben tevreden klanten en ‘partners’. Ja, dat zal inderdaad. Maar wel ten koste van mensen die géén klant, winkeliers die géén partner zijn en direct omwonenden die helemaal de klos zijn. Die komen in hun klanttevredenheidsonderzoeken niet voor. Inmiddels kun je in Amsterdam nauwelijks nog een wandeling op een voetpad maken zonder om de diagonaal geparkeerde ‘fietsen’ heen te moet manoeuvreren of afgesneden te worden door een bezorger van Thuisbezorgd, Deliveroo, UberEats, Gorillas, Getir, Flink, Zapp, et cetera. Stuk voor stuk sprinkhaanbusinessmodellen die toeleveranciers, openbare ruimte en lokale winkeliers leegvreten.

Jeroen Bos, Amsterdam

‘Was Khadija Arib nog maar Kamervoorzitter’

De column van Marcel Levi (Het Parool, 29 januari) is me uit het hart gegrepen!

Ik vind het nog steeds een rotsreek van D66 dat zij (op het laatste moment nota bene) zo nodig met een tegenkandidaat moesten komen voor de functie van Tweede Kamervoorzitter. We hadden aan Khadija Arib een heel goede Kamervoorzitter. Inderdaad een demonstratie van schaamteloos machtsdenken.

Gerda de Graaff, Amsterdam

‘Laat arbeidsvoorwaarden vliegend personeel intact’

Met enige verbazing heb ik gelezen dat de staatsagent meent dat de arbeidsvoorwaarden voor woon-werkverkeer niet zouden deugen voor vliegend personeel dat in het buitenland woont (Het Parool, 26 januari).

Ten eerste hebben we helemaal geen huizen voor deze groep als zij terug moeten terugkeren. Zeker de groep stewardessen en stewards verdient helemaal niet genoeg om op dit moment een huis te vinden in Nederland. Voor de piloten ligt dat anders.

Ten tweede maken ze voor elk jaar dat zij in het buitenland wonen ook minder aanspraak op de AOW straks. Zij wonen doorgaans in een ander Europees land en betalen daar gewoon belasting. Dat is ook logisch, want zij maken daar ook gebruik van de openbare voorzieningen en niet in Nederland. Vaak is het elders wonen ontstaan door het aangaan van een relatie met iemand die in dat andere Europese land woont.

Inbreuk maken op deze overeenkomst tussen werkgever en werknemer is niet aan de overheid, maar lijkt ingegeven te worden door een vorm van jaloezie of zuur denken: waarom zij wel en ik niet? Laat iedereen gewoon zijn leven leven en bemoei je als overheid niet overal mee.

Gerard J. van Westerhoven, Amsterdam

‘Laat gemeente gratis lampen vervangen’

Om mijn elektriciteitsrekening te verlagen heb ik net voor vrij veel geld LED-lampen aangeschaft om de halogeen lampen te vervangen. Het kan allemaal uit, is goed voor het milieu en het helpt een beetje aan de capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet. Het is nogal een investering die niet iedereen wil of kan betalen.

De gemeente Amsterdam heeft coaches in dienst om bewoners te adviseren hoe elektriciteit te besparen. Maar waarom niet wat eenvoudiger. Amsterdam gaat bij de bewoners langs en vervangt de oude gloei- en halogeen-lampen. Gewoon gratis. Ik kan het sommetje niet maken of het rendabel is, maar ik denk van wel.

Iedereen blij, doen!

Luc Beyer, Amsterdam