Opinie: ‘Heeft Marcel Levi de bestorming van het Capitool soms gemist?’

Heeft Marcel Levi de bestorming van het Capitool soms gemist?

Wat een prima essay van Marcel Levi op 24 december over het wederzijdse wantrouwen tussen de Nederlandse burger en de overheid, helemaal raak. Alleen: de VS een ‘high trust’ samenleving? Heeft Levi de beelden van de bestorming van het Capitool dan volledig gemist?

Het wantrouwen van de Amerikaanse burger in de overheid gaat echter veel verder terug. Het tweede amendement op de grondwet, het recht om wapens te dragen, is namelijk mede in het leven geroepen om te waarborgen dat burgers zich te allen tijde kunnen beschermen tegen eventuele onderdrukking van de overheid. Iets wat de founding fathers namelijk aan den lijve hadden ondervonden in Europa. Het hele ontstaan van de VS is in die zin eigenlijk gebaseerd op wantrouwen ten opzichte van de overheid.

Jonas van Praag, Amstelveen

Met een beetje moeite kunnen honderden zuurstofapparaten opnieuw inzetbaar zijn

In Het Parool van vrijdag lees ik dat minister De Jonge genoodzaakt is om met spoed 1300 zuurstofapparaten voor thuisgebruik te bestellen. Ik ben daar niet verbaasd over. Ik heb een getransplanteerde nier en vorige maand kwam ik met covid in het ziekenhuis terecht (de afweeronderdrukkende medicijnen hadden de werking van het vaccin geblokkeerd). Na een fantastische behandeling in Amsterdam UMC en een periode met zuurstof thuis kon ik weer zonder. Ik nam contact op om de zuurstofspullen snel op laten halen.

Reactie van de leverancier: “U kunt een terugval krijgen en we hebben geen zin om dan met spoed opnieuw te moeten leveren.” Bij de tweede poging bleek dat men één maal per week in de regio Amsterdam langskomt en de eerste weken zaten vol. Uiteindelijk zal de apparatuur nu ruim 5 weken na het laatste gebruik worden opgehaald. Ik vermoed dat als er nu een paar extra busjes ingezet worden, er nog voor oud en nieuw honderden apparaten opnieuw inzetbaar zullen zijn.

Jeroen Bos, Amsterdam

Niet te geloven dat het OLVG blijft steken in medisch-ethische overwegingen

Met groot ongeloof heb ik het standpunt van het OLVG en bestuursvoorzitter Maurice van den Bosch gelezen ten aanzien van verplichte vaccinatie: vaccinatie is een recht, geen plicht. De bestuursvoorzitter had een mailtje ontvangen van een medewerker in de covidzorg die het fundamenteel oneens is met dit standpunt. Daar was de voorzitter enorm van geschrokken, alsof hij voor het eerst kennisnam van een dergelijk standpunt.

Om zijn betrokkenheid te tonen, had hij afgesproken met de medewerker en had een uurtje meegelopen op de betreffende afdeling. Mijn ongeloof betreft de blijkbaar afwezige kennis en daardoor de wil van de bestuursvoorzitter van een groot ziekenhuis om de covidproblemen na 2 jaar praktisch op te lossen. Het is niet te geloven dat hij en het OLVG blijven steken in, zoals hij zelf zegt, medisch-ethische (misschien wel religieuze) overwegingen.

Jurrie van den Bosch, Purmerend