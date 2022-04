Opinie: ‘Heeft de Kamer eindelijk het lef om de hypotheekrenteaftrek af te schaffen?’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Heeft de Kamer eindelijk het lef om de hypotheekrenteaftrek af te schaffen?’

De NVM maakte vorige week bekend dat de huizenprijzen een beetje zijn gedaald. Dat is goed nieuws, maar vermoedelijk is het een tijdelijke daling. De komende tijd zal het tekort aan woningen – door alle ontwikkelingen in de wereld – opnieuw stijgen.

Helaas stijgt ook de hypotheekrente weer. Dat betekent ook dat de hypotheekrenteaftrek de staat op termijn meer gaat kosten. Door de hypotheekrenteaftrek voor nieuwe hypotheken volledig af te schaffen, dalen de huizenprijzen en loopt de schatkist veel minder risico. De vraag is of de Tweede Kamer voldoende lef heeft om de hypotheekrenteaftrek nu af te schaffen. Ik denk het niet!

A.H. Jacobs, Amsterdam

‘Hulde voor Lale Gül voor haar briljante analyse van de negatieve kanten van de ramadan’

Dank aan Lale Gül – ervaringsdeskundige – voor haar briljante analyse van de onderbelichte negatieve kanten van de ramadan alsmede van het ‘geramadram’ (Het Hoogste Woord, zaterdag 9 april).

Leo Jacobs, Amsterdam

‘Pas maar op Hugo, die hippe stappers kunnen je politieke ondergang betekenen’

De Britse minister Rishi Sunak wordt verweten dat hij (te) dure schoenen draagt (van het merk Common Projects). Pas maar op Hugo, die mondkapjesdeal overleef je waarschijnlijk wel, maar die hippe stappers kunnen zomaar je politieke ondergang betekenen. Jesse Klaver houdt ook van mooie kleding – en het is hem gegund. Zijn achterban rekent hem er kennelijk niet op af. Wat me eigenlijk verbaast; wanneer gaat het weer eens om hoofdzaken in de politiek?

Rob Trietsch, Zuidoostbeemster

‘Beste ambulancebroeders, jullie zijn helden’

Mijn moeder Anna, een Amsterdamse in hart en nieren, was een Paroollezer van het eerste uur. Ze klom regelmatig in de pen om op opiniepagina Het Hoogste Woord, in de rubriek Brieven, haar kijk op de zaak te geven. Op 3 maart jongstleden overleed ze in ons bijzijn op bijna 90-jarige leeftijd op de Oranje Vrijstaatkade in Oostpoort.

Vorige week zocht ik contact met Ambulance Amsterdam, met het verzoek om de mensen die ons die dag hebben geholpen persoonlijk te mogen bedanken. Natuurlijk met inachtneming van de privacyregels.

Door bemiddeling van Linda van de afdeling Complimenten, Klachten & Calamiteiten van de ambulancedienst, kon ik Amsterdammer Paul persoonlijk vertellen hoe fantastisch het was dat hij 112 voor ons belde. De ziekenauto arriveerde al na 7 minuten. Paul wachtte de ziekenauto op de hoek van de Linnaeusstraat voor ons op. Nogmaals, dank je wel Paul, dat je aandacht had voor onze nood, tijd voor ons maakte en adequaat in actie kwam.

De twee ambulancebroeders, Eric en Paul, konden mijn moeder niet meer helpen, maar hun interventie zal ik nooit vergeten. Zij waren zorgzaam en fantastisch voor mijn man en mij, maar ook voor mijn inmiddels overleden moeder. Wat een troost en steun hebben deze stoere gasten geboden. Om ze te bedanken hebben we een taart laten bezorgen op de Statenjachtstraat in Amsterdam-Noord, de plek waar ze hun dienst op de ambulance starten.

Beste Paul, Eric en Paul, ik kan uit de grond van mijn hart zeggen dat mijn moeder jullie stuk voor stuk helden had gevonden. Dank jullie wel!

Astrid Veerkamp, Amsterdam