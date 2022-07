Opinie: ‘Hebben die brallende studenten de laatste jaren onder een steen geleefd?’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Hebben die brallende studenten de laatste jaren onder een steen geleefd?’

Als je de vunzige uitspraken hoort van die brallende studenten, dan geloof je het het bijna niet. Hebben ze de laatste jaren onder een steen geleefd? Dit zijn jonge mannen, die goed opgeleid zijn, vaak van goede huize en behoorlijk opgevoed – mag je hopen.

Sommige van deze mannen lopen waarschijnlijk over een tijdje in witte jassen door een ziekenhuis. Een hele griezelige en ongemakkelijke gedachte. Wat fijn dat er inmiddels in de meeste ziekenhuizen heel veel fantastische jonge vrouwelijke artsen werken, we kunnen dus meestal kiezen.

Marieke Duppen, Amsterdam

‘Hebben die brallende studenten de laatste jaren onder een steen geleefd?’ (II)

Een paar puberale testosteronbommen maken onhandige, ondoordachte en misplaatste opmerkingen. Met als gevolg ontzettend veel media-aandacht. Niemand vraagt zich af of die mediastorm voor de daders traumatisch kan zijn. Het zijn jonge knullen, die horen domme dingen te doen! Zoals alle volwassenen dat vroeger ook deden!

Ton Jacobs, Amsterdam

‘Nederlanders worden op de woningmarkt gediscrimineerd’

Ook in Amsterdam is er nu het voorstel om asielzoekers ‘gedurende enige tijd’ voorrang te geven op de sociale huurmarkt. Iets wat al jaren sluipend gebeurt, wat door bewoners van volksbuurten natuurlijk wel degelijk wordt opgemerkt. Verhalen die de rondte doen: een vierkamerwoning waar een alleenstaande Nederlander niet voor in aanmerking kwam, want te groot voor hem, maar die twee maanden later werd bewoond door een alleenstaande asielzoeker. Een benedenwoning die dezelfde Nederlander ook niet mocht hebben want hij was nog geen 55. Even later woonde er een asielzoeker die zelfs nog geen veertig was.

Woningzoekende Nederlanders worden ten opzichte van asielzoekers stelselmatig en institutioneel gediscrimineerd, waarom is dat in godsnaam toegestaan? Gemeenten hebben de verplichting bepaalde aantallen asielzoekers te huisvesten, maar ten opzichte van hun eigen woningzoekenden bestaat er kennelijk geen enkele verplichting. Als Nederlanders het idee hebben dat hun woningen worden afgepakt door asielzoekers is dat niet een idee, het is de werkelijkheid. En de instroom gaat dag in dag uit door. Zelfs als alle statushouders nu versneld onder dak worden gebracht, zijn we over een jaar weer net zo ver als we nu zijn. En bouwen? Weleens van stikstof gehoord?

F. Markestein, Bussum

‘Laat dat ‘mannetje’ nou ook steeds vaker een vrouw zijn’

Alle respect voor Johannes van Lammeren, in 2018 raadslid van het jaar voor de Partij voor de Dieren. Jammer dat zijn taalgebruik soms wat denigrerend is. Ik doel hiermee op de uitspraak: ‘Lassen? ik kan wel op een vent wachten, maar ik kan het ook zelf proberen. Ik vind het moeilijk als mijn vrouw zegt dat we een mannetje moeten inhuren.’

Meestal wordt de uitspraak ‘een mannetje’ gebruikt door mensen die twee linkerhanden hebben. Het pleit voor Van Lammeren dat hij van alle markten thuis is.

Maar dat ‘mannetje’ is volgens mij een ambachtsman die met het nodige vakmanschap timmert, last en riolering aanlegt. En laat dat ‘mannetje’ tegenwoordig nou ook steeds vaker een vrouw zijn...

Lien Bos, Amsterdam