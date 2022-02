Opinie: ‘Handhaaf regels en beboet overtredingen, dan wordt verkeer veiliger’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Zet windturbines liever op zee’

Op het Hoogste Woord van 15 februari claimen de verenigde energiecoöperaties dat uit een opiniepeiling is gebleken dat een ruime meerderheid van de Amsterdammers de windmolenambities van gemeente Amsterdam steunt. Onvermeld blijft wat precies de vraagstelling was, hoeveel mensen meededen aan de peiling en in welke stadsdelen mensen zijn bevraagd. Dus om zomaar te stellen dat een meerderheid voor de windplannen van de gemeente is, lijkt me al te boud gesteld.

Wat wel een keiharde werkelijkheid is, is dat de gemeente (lees: GroenLinks en coalitiepartijen) van plan is windturbines te plaatsen nabij woningen en in natuurgebieden aan de randen van Amsterdam. Slaapstoornissen, stress, verhoogde bloeddruk, er zijn steeds meer aanwijzingen dat het wonen vlak bij windturbines gezondheidsrisico’s en hinder met zich meebrengt. Laat de gemeente eerst onderzoeken wat een veilige afstandsnorm is en wat de gevolgen voor de gezondheid zijn. Of nog beter, zet de turbines op zee, zoals ook de landelijke politiek wil (ook GroenLinks). Op dit moment hebben de energiebedrijven onvoldoende capaciteit om extra energie op te slaan, ook een dingetje om eerst maar eens te regelen voordat er überhaupt gesproken kan worden over windturbines.

Constance Sanders, Amsterdam-Noord

‘Laten we die Franse toeristen in naam van Nederland schadeloos stellen’

Een paar dagen geleden las ik in een ingezonden brief hoe afschuwelijk een paar Franse toeristen waren behandeld doordat ze per ongeluk hun auto verkeerd hadden geparkeerd (zware boete, met heel veel moeite konden ze hun auto weer terugkrijgen). Ik werd overvallen door schaamte, woede en het verlangen om die mensen in naam van Nederland schadeloos te stellen.

Zelf ben ik helaas arm (eigen schuld dikke bult), maar Het Parool houdt vaak sympathieke acties voor arme mensen die iets heel erg nodig hebben. Zou Het Parool die mensen niet op kunnen sporen en een inzamelingsactie kunnen houden? Dat geld zou dan een concretisering zijn van de excuses die wij volgens mij aan die mensen verschuldigd zijn.

Wim Heideman, Amsterdam

‘Handhaaf regels en beboet overtredingen, dan wordt verkeer veiliger’

Verkeersonveiligheid in de stad los je niet op met praten, zoals gesuggereerd door wethouder De Vries, want de Amsterdamse verkeersdeelnemer is asociaal en waant zich (terecht) onaantastbaar. De oplossing is heel simpel: gewoon handhaven en beboeten. Hou je bakken met geld over, maar dan moet je dus wel boetes uitdelen.

Ik woon aan het Victorieplein. Wanneer je hier tijdens de ochtend- en avondspits twee handhavers neerzet kun je met twee vingers in de neus met gemak honderd boetes, of zelfs het driedubbele, uitdelen. Per spits, per dag. Gemiddelde overtreding 50 euro? Tel uit je winst. Dat levert alleen maar geld op.

Fietsers die tegen het verkeer inrijden, zonder licht, over de stoep, door het rode licht, mobieltje in de hand, over het zebrapad. De scooters die massaal zonder helm over het fietspad rijden, je vindt ze bij bosjes. Maar ga dan wel tijdens de spitsuren handhaven en niet om 11 uur ’s ochtends.

Andere oplossing is waar men al mee bezig is. Maak van alle doorgaande wegen 30 km-wegen waar e-bikes, auto’s, scooters, bezorgdiensten, Canta’s en de Biro gebruik van kunnen maken. Het fietspad is dan bestemd voor de ouderwetse fiets, waardoor ook ouderen en kleine kinderen hier veilig gebruik van kunnen maken. Het is niet zo ingewikkeld maar je moet het wel doen.

Pippa van Kaag, Amsterdam