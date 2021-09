Opinie: ‘Halsema dweept met regenboogvlag, terwijl gay stellen niet meer hand in hand kunnen lopen’

Beeld Getty Images/EyeEm

Regenboogvlag

Politiek is verworden tot beeldvorming en reputatiemanagement. Hoe vaak heb ik Femke Halsema niet zien dwepen met die regenboogvlag, maar ondertussen is het onmogelijk om in grote delen van Amsterdam hand in hand te lopen als gay stel. Dat proces is al vele jaren aan de gang en gaat nu al zover dat je niet eens meer een regenboogvlag kunt ophangen. Dat is het failliet van het beleid van de Femke Halsema’s, die onder het mom van de multiculturele samenleving al tientallen jaren de andere kant op kijken.

Misschien ben ik een oude lul die dit nu allemaal vanaf de buitenkant beziet, maar het Amsterdam waarin ik in ben opgegroeid (Nieuw-West, jaren zeventig) is een Amsterdam waar je op persoonlijk gebied kon doen en laten wat je zelf wilde, zolang je de vrijheid van een ander maar niet beperkte. Een Amsterdam waar tolerantie voorop stond. Daar is hard voor gestreden in de jaren zestig en zeventig. Dat is voor mij de kernwaarde van Amsterdam. Je vraagt je af waar die is gebleven.

Rob Slewe, Overveen

Lodewijk Asscher

Misschien dat de PvdA lering kan trekken uit de comeback van de SPD, in plaats van zichzelf op te heffen. Eerst een aansprekende lijsttrekker opofferen, terwijl de hoofdschuldigen in het Belastingdienstdrama vrolijk doorgaan, en nu de handdoek feitelijk in de ring gooien en daarmee de sociaaldemocratie begraven. Die heeft toch echt heel veel goeds gebracht en is ook in deze tijd keihard noodzakelijk.

Jeroen Bos, Amsterdam

Ontslag Keijzer

Terwijl Hugo de Jonge vaccinaties en de QR-code met onzinnige argumentatie mag verheerlijken, mag een staatssecretaris geen andere mening verkondigen en wordt daarom meteen ontslagen door een minister-president en kabinet die zelf zijn ontslagen maar nog regeren. Hoezo democratie?

Er geldt weliswaar die flauwekul dat het kabinet met één mond moet praten, maar wat is er mis om een twijfel of zelfs een andere mening te uiten die ook heerst onder het volk? Wat Mona Keijzer doet naar de ene kant deed Hugo naar de andere kant, door die QR-code op te hemelen. Daarbij is het volgens mij nooit voorgekomen dat een staatssecretaris of minister niet de gelegenheid krijgt zelf af te treden. Veelal mag hij of zij blijven: denk aan Grapperhaus na zijn misstap tijdens zijn huwelijk.

Hij mag met zijn collegae wel subiet een collega zonder pardon lozen. Dit getuigt van een unieke zet waarbij een andere mening en dus democratie als oud vuil wordt geloosd. Voor zo’n kabinet past slechts één eveneens unieke oplossing: nogmaals aftreden. Waarbij dan wel geldt dat deze reeds demissionaire bende geen enkel besluit meer mag nemen!

Jan Verniers, Arnhem

Fretz

Weer een briljante column van Johan Fretz afgelopen zaterdag met nauwsluitende metaforen, die Rutte niet hoort of begrijpt – net zoals zijn aanhangers.

Henk Penseel, Naarden