Opinie: ‘Hadden we maar meer vrouwen als Jenny Bierenbroodspot, die Amsterdams erfgoed beschermen’

‘Wat er allemaal niet is gesloopt in Amsterdam!’

Als je van Amsterdam houdt, wordt je echt gek, als je bedenkt wat er allemaal is gesloopt in de loop der tijden. Hadden er maar meer en eerder vrouwen als Jenny Bierenbroodspot bestaan. Petje af voor haar.

De Sint-Willibrorduskerk en die kerk aan het begin van de Spaarndammerbuurt, de gotische middeleeuwse kapel van de Heilige Stede, de waaggebouwen op de Dam en Westermarkt, de Leidse, Utrechtse en Weesperpoort, het rondeel Swyg Utrecht, het pesthuis, het Karthuizerklooster, de Jan Roodenpoortstoren en de vestingmuren met hun molens: allemaal gesloopt.

Heineken stopte al eerder met het sponsoren van de Uitmarkt maar als het tóch iets wil blijven doen voor de Amsterdammers, kunnen ze allicht wat missen voor de herbouw van de dan te noemen ‘Pintjepakkerstoren’.

De tekeningen zijn er nog, de plaats is er ook nog, oude steentjes zijn er zat. Veel van de oude heipalen en het fundament zit nog in de grond en het zou een mooi Bataviaschipachtig project kunnen worden, om de kennis van de oude bouwwijze niet verloren te laten gaan.

Flip van den Bergh, Frankrijk

‘De rechten van de mens gaan over individuen, niet over godsdiensten’

Tom Zwart, Hoogleraar crosscultureel recht, zegt in Het Parool van 10 augustus 2023 dat bij de schennis van de Koran de godsdienstvrijheid hoger staat dan de vrijheid van meningsuiting. Hij is dan ook blij dat de seculiere Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties na een uitgebreide discussie en onderlinge verdeeldheid de koranverbrandingen heeft veroordeeld. De meeste westerse lidstaten waren ertegen, want er werd gevreesd dat de resolutie een inbreuk zou betekenen op de vrijheid van meningsuiting. Opvallend is dat de redenering van Zwart uitgaat van bescherming van godsdiensten, terwijl ‘de rechten van de mens’ gaan over bescherming van individuen.

Toen de Verenigde Naties in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vaststelden, vond de moslimwereld dat deze verklaring niet geschikt was voor hun samenleving. Hun godsdienst en traditie moeten ook een rol hebben in de Verklaring van de Rechten van de Mens, dus de verklaring was niet geschikt voor de islamitische samenleving. De verklaring geldt wel in onze seculiere samenleving. Het is daarom tegenstrijdig dat de islamitische wereld nu een beroep doet op de Mensenrechtenraad.

Verder wordt bij zulke discussies ook geregeld de Duitse schrijver Heinrich Heine (1797-1856) geciteerd, met zijn uitspraak dat waar men boeken verbrandt, men uiteindelijk ook mensen verbrandt. Je zou deze uitspraak ook om kunnen draaien. De bescherming van mensen die uit naam van een boek worden uitgesloten, gemarteld en gedood, staat dan lager dan de bescherming van deze boeken. Want de teksten die in de Bijbel en de Koran staan, zijn niet altijd even onschuldig en vrijblijvend. Wie belang hecht aan een bepaalde letterlijke interpretatie van de inhoud van deze boeken kan tot nare woorden en daden komen over andersdenkenden, vrouwen en homoseksuelen.

Ook hier wordt bij de stemming bij de Mensenrechtenraad de scheiding van staat en godsdienst geschonden onder druk van een godsdienst.

Jos van Remundt, Deventer