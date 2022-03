Opinie: ‘Had niet één voetbalverslag kunnen wijken voor Wüst en Kramer?’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Klagers Gündogan werden weggezet als kleinzielig en de klachten als onbeduidend’

Het Parool en NRC, allebei een ochtendblad. Fijn, om zo bij het ontbijt helemaal bij te raken met het nieuws. NRC had een uitgebreid onderzoek gedaan naar de affaire-Gündogan en diverse klagers uitgebreid gesproken. Een toch wel schokkend en genuanceerd verslag; dit wist ik eerlijk gezegd niet, althans het is nog nauwelijks zó in de krant gekomen. Volt heeft de plank qua procedure flink misgeslagen blijkt, maar dat neemt niet de ernst van de klachten weg. Het loog er niet om.

Het Parool komt ook met een achtergrondverhaal van Hans van Soest en doet deze klachten af in één bagatelliserende zin, gevolgd door de mening daarover – ‘tergend treurig’ – van het beschuldigde Kamerlid. U zet daarmee de klagers eigenlijk weg als kleinzielig en de klachten als onbeduidend. Ik vind daar wat van. Mag het een tikje meer onafhankelijke journalistiek zijn in mijn krant en wat minder ‘kant kiezen’-opinie?

Erwin Wieringa, Amsterdam

‘Ik ga nu door het leven als mijn overleden buurvrouw’

Je hebt een goedlopende zaak, verkoopt al jaren lang een bijzonder leuk product waarvoor je klanten soms in de rij staan. Die firma heeft een beetje gekke naam, maar juist daardoor weten klanten je moeiteloos te vinden en maken ook nog mond-tot-mondreclame voor je.

Twintig jaar lang vind je die rare naam op de etalage eigenlijk niks: je schaamt je ervoor omdat mensen je hiermee misschien verkeerd inschatten. Je wil heel graag ‘normaal’ gevonden worden en daarom besluit je de zaak te sluiten en onder een andere naam voort te zetten. De naam van een voormalige gerenommeerde Amsterdamse firma. Je gaat gewoon in transitie door de identiteit van iemand anders aan te nemen.

Ik heet al mijn leven lang Nel Vos. Met die schamele zes letters ben ik niet per se blij. Daarom ga ik vanaf nu door het leven met de naam van mijn in 2018 overleden buurvrouw. Zij was een beroemdheid in Amsterdam. Alleen al door haar institutionele achternaam. Deze bestaat uit maar liefst tien letters! Ik ga haar (vier!) voornamen met kleine letters schrijven, anders wordt de verwarring wel erg opzichtig.

Ik zal morgen haar familie inlichten.

Nel Vos, Amsterdam

‘Een motorrijder kost mij jaren van mijn leven’

‘Motorrijden is erg ontspannend!’ betoogt Ilonka de Jong in HHW van 15 maart. Maar elke keer als er weer zo’n lawaaimachine langsrijdt, klopt mijn hart in mijn keel, stijgt mijn bloeddruk en gieren de stresshormonen door mijn lijf. Het pleziertje van een motorrijder kost mij jaren van mijn leven. Wees eens eerlijk, rijdt dat nou echt ontspannend?

Erwin Rooyakkers, Amsterdam

‘Niets over de grooste huldiging van Wüst en Kramer?’

Tweemaal heb ik maandag Het Parool doorgebladerd om een verslag te lezen van de terechte grootse huldiging van Ireen Wüst en Sven Kramer – niets, helemaal niets, zelfs geen foto. Had nu niet één voetbalverslag daarvoor kunnen wijken?

W. Stockmann, Amstelveen