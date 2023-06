Opinie: ‘H’art, de nieuwe naam van de Hermitage, is een harteloze misser’

Laurent Le Bon, president Centre Pompidou, directeur Annabelle Birnie van Hermitage Amsterdam, Stephanie Stebich, directeur Smithsonian American Art Museum, Thomas Kaplan en adjunct directeur Paul Mosterd van Hermitage Amsterdam tijdens een toelichting over de nieuwe koers van het museum. Beeld ANP

Praat mee: de Hermitage heet voortaan H'art - Met de nieuwe naam wil het museum benadrukken dat het na de breuk met Rusland een andere koers is gaan varen.

En lees hier meer over naamsveranderingen in de kunstwereld: die gaan nooit zonder slag of stoot.

De Hermitage in Amsterdam krijgt een andere naam: H’art Museum. Met de naamswijziging wil het kunstmuseum benadrukken dat het na de breuk met de Russische Hermitage in Sint-Petersburg een andere koers gaat varen.

Het is nu langjarige samenwerkingen aangegaan met het Centre Pompidou in Parijs, het British Museum in Londen en het Smithsonian American Art Museum in Washington. Dat is een knappe prestatie. Je moet als museum natuurlijk érgens werken voor nieuwe exposities vandaan halen en als je die dan kunt lenen van zulke gerenommeerde musea kun je daarmee uitstekend je goede naam hoog houden en zelfs versterken.

Heel wat namen gaan de laatste jaren in de ban omdat ze ineens vooral geassocieerd worden met oorlog, ellende en verschrikking. Zo schrapte biotechconcern Bayer na de overname van Monsanto de naam Monsanto en veranderde accountantskantoor Arthur Andersen zijn naam na het geruchtmakende Enron-boekhoudschandaal in Accenture.

Wie nog iets met gas of olie heet, kan dat ook beter uit zijn naam schrappen. De Noorse energiereus Statoil veranderde zijn naam in Equinor, en GDF, oftewel Gaz de France Suez, heet nu Engie. Danish Oil and Natural Gas werd Ørsted. Als Shell nóg een keer een zaak tegen Milieudefensie verliest, verandert het oliebedrijf zijn naam vast in iets als Schulp.

IS-terreur

Toen Europa enkele jaren geleden werd geteisterd door de aanslagen van terreurorganisatie Isis (later IS genoemd), wisten bedrijven met de naam Isis niet hoe snel ze van die naam af moesten. En dat waren er nogal wat, ook hele grote, zoals de Belgische chocolademaker Isis, het mobielebetalingsbedrijf Isis, de Britse investeringsmaatschappij Isis Equity Partners, het Amerikaanse biotechnologieconcern Isis Pharmaceuticals en Isis Mobile Wallet.

Iets vergelijkbaars was ook het laatste duwtje voor de naamsverandering van de Amsterdamse Hermitage, legt directeur Annabelle Birnie uit in Het Parool van 26 juni 2023. “Toen we spraken over samenwerkingsvormen, hoorden we geregeld: ‘We willen graag met jullie werken, maar we vinden het ingewikkeld dat jullie naam Hermitage is.’ Want dat moesten ze dan weer uitleggen aan hun bestuursleden en sponsors...”

In hun hart raken

De merkenbureaus Different Company uit Amsterdam en Faase2 uit Utrecht hebben toen voor haar dat nieuwe H’art Museum bedacht. ‘We willen de mensen met onze verhalen in hun hart raken’, verklaart directeur Annabelle Birnie de nieuwe naam. ‘H’art met een apostrof, omdat we vanuit het hart de nadruk op de kunst willen leggen.’

Zulke loze hartenkreten komen natuurlijk regelrecht uit de even ambitieuze als nonsensicale PowerPoints waarmee de merkstrategen met namen als Different Company en Faase2 de directie van Hermitage Amsterdam heeft overgehaald.

Want los van het lelijke woordbeeld en de nietszeggendheid, heeft H’art of Hart niks onderscheidends. Het blijft niet hangen. Paradoxaal genoeg zit er geen hárt in de naam H’art.

H’art is een gezochte constructie. En nog los daarvan, kunst raakt je niet in je hart maar in je hoofd, je hersenen, en wel in je emotionele brein, het emotionele hersencentrum, oftewel de insula.

Bovendien wekt de naam vooral associaties met de Heilig Hartkerk, genoemd naar het Heilig Hart van Jezus en waarvan er honderden in Europa te vinden zijn.

De H in de nieuwe naam H’art verwijst tot overmaat van ramp nog luid naar Hermitage. Luid? Zeg maar op stormsterkte. ‘Wees gerust, bezoeker, we hebben die Hermitage art nog steeds in huis’, lijkt die H te willen zeggen, eh pardon, roeptoetert die H.

Kandinsky

Daarop aansluitend kan het moeilijk toeval zijn dat de eerste tentoonstelling die H’art met een nieuwe samenwerkingspartner (Centre Pompidou) organiseert, in 2024, er een is rond Wassily Kandinsky. Kandinsky is zo’n beetje de bekendste Russische schilder ooit. Het Stedelijk Museum in Amsterdam, Kunstmuseum Den Haag, Boijmans Van Beuningen in Rotterdam en het Van Abbemuseum in Eindhoven bezitten ook veel werken van hem. Net als de Hermitage in Sint-Petersburg trouwens.

Hermitage schrapte dus in feite ‘ermitage’ uit zijn naam, en zette daar het woordje ‘art’ achter, achter een niet-functionele apostrof. Een gemiste kans om iets met het hier nogal toepasselijke woord ‘heritage’ te doen, zei een bevriend naamkundige direct. Zelfs een pompeuze naam als World Art Museum Amsterdam of Amsterdam Museum of World Art (AMOWA) had nog een betere keuze geweest.