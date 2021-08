Opinie: ‘Gun mijn buurman zijn feest en haal een prik’

Het is pas echt feest als iedereen naar de GGD is geweest. Beeld Getty Images

‘Ondanks inspanningen blijft Amsterdamse vaccinatiegraad laag,’ lees ik ontstemd in Het Parool, terwijl ik op mijn balkon in de zon zit.

Ik kijk uit over een grote, perfect aangeharkte binnentuin, met de mooiste planten en bomen erin. De tuin wordt omringd door tientallen andere balkons. Een groot voordeel daarvan: je kunt stiekem al je buren afluisteren. (Een klein nadeel: zij jou ook.)

Mijn overbuurman, ik schat hem in de vijftig, ijsbeert al bellend door de tuin. “Ja, en ik moet dus vandaag dat dansje oefenen. Wat zeg je? Nee, een dánsje, voor dat feest.”

Het is aandoenlijk hoe serieus hij het neemt. Überhaupt de woorden ‘een dansje oefenen’, uitgesproken door iemand van boven de twaalf, kunnen niet anders dan ontroeren.

“Ik oefen samen met Max en Eric. Het is een hele choreografie, hoor. Niet een stapje naar rechts, een stapje naar links, een stapje naar voren, een stapje naar achteren… nee, zo makkelijk is het allemaal niet.”

Ik zie helemaal voor me hoe hij samen met Max en Eric – hoe zouden ze ook anders kunnen heten? – met een licht gebrek aan ritmegevoel zijn uiterste best staat te doen, iedere keer twee tellen te laat is, maar sowieso een A for effort verdient.

“Ja, och, ik krijg dus een hoofdtooi, en er worden jurken gemaakt. Jaaa, ja, ik vind het wat hoor!” Hij lacht. “Maar goed, het écht grote feest gaat niet door, want dat mag niet, door…”

Hij valt even stil. Gaat hij het woord zeggen? Gaat hij corona over zijn lippen krijgen voor de duizendste keer, of is het inmiddels beter om het in het midden te laten?

Hij laat het erbij. “Nou ja, één ding is zeker: ik vind het allemaal onzin. En ik bedoel, oké, 450 mensen is misschien wat veel, maar… Pfff, ja, dat mag dan niet omdat zo veel mensen zich nog niet hebben laten vaccineren en daardoor te veel mensen besmet raken.”

Een feest voor 450 man, inclusief mijn buurman die samen met Max en Eric een complexe choreografie doet, mét hoofdtooi en jurk aan?

Lieve Amsterdammer, laat u alstublieft spoedig vaccineren. Dit feestelijke tafereel mogen we de mensheid toch niet langer onthouden?