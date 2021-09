Opinie: ‘Grote gezinnen zijn asociaal. Ik pleit voor bijslag tot en met het tweede kind’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Wát een mentaliteit heeft Prins Bernhard, bah’

Met minachting heb ik het stukje over de profiteurshouding van prins Bernhard junior gelezen in Het Parool van 27 augustus. Meneer verdient genoeg als huisjesmelker en wenst dat anderen voor een fooi diensten voor hem verrichten, zoals Chef’Special. Wat een mentaliteit.

Wim Prins, Alkmaar

‘Waarom redden we de zieke aarde niet met kernenergie?’

Code rood, het uur U, we stevenen op een ramp af, de aarde is een doodzieke patiënt; dat zijn zo de kreten die veelvuldig in de media gebezigd worden. Ook Het Parool ontkomt er zeer begrijpelijk niet aan als het over het terugdringen van broeikasgas gaat.

Wat ik mis, is het medicijn. Als de aarde mijn kind was, zou ik werkelijk alles doen om mijn kind te redden. Ik zou geen tijd verspillen aan experimenten en ik zou zeker niet willen kijken naar wat het kost. Het gaat immers over iets wat alles overstijgt.

Het probate, zeker werkende medicijn is kernenergie. Bewezen is al dat de noodzakelijke CO2-reductie gehaald gaat worden met het bouwen van een aantal kerncentrales. Waarom zet de politiek niet alles op alles? Willen ze wel echt op zeker gaan en het kind redden, of spelen er heel andere belangen?

Luuk van Haagen, Amsterdam

‘Grote gezinnen zijn asociaal. Ik pleit voor bijslag tot en met het tweede kind’

Kan KRO-NCRV stoppen met het promoten van grote gezinnen? De jaren vijftig liggen al een tijd achter ons en we leven in een pandemische wereld, zowel met virussen als met het klimaat. Grote gezinnen horen hier niet meer bij.

Het is totaal asociaal om nu zo’n voetafdruk op deze wereld te willen zetten. Ik pleit voor kinderbijslag/-opvangtoeslag tot en met het tweede kind. Daarna niet meer en bij drie of meer kinderen een boete van 10 procent van het bruto inkomen per extra kind. Moet je zien hoe snel het is afgelopen met grote gezinnen.

Het is ook niet nodig in Nederland. In arme landen zonder oudedagsvoorziening is het nog begrijpelijk. Daar sterven veel kinderen jong, waardoor zij niet voor hun ouders kunnen zorgen als die oud zijn.

Ronald Schutten, Amsterdam

‘Wat een hulpdiensten, maar is het efficiënt?’

Zondagmiddag, Piet Kranenbergpad: 6 politieauto’s, 4 ambulances en 1 brandweerwagen voor een ongeval op een fietspad. De traumahelikopter vanuit de VU, slechts 1 kilo­meter verderop, hangt in de lucht. Hoe geweldig dat al deze diensten in deze omvang uitrukken. Ik hoop werkelijk dat ze allemaal nodig waren en de persoon/personen het overleefd hebben.

Maar mag ik het aantal hulpdiensten wel wat hoog in aantal vinden en me afvragen hoe efficiënt de coördinatie vanuit een meldkamer verloopt?

Birgit Schmitz, Amsterdam

‘Organiseer natuurreizen naar rampplekken’

Zou het geen goed idee zijn om reizen te organiseren voor vakantiegangers die willen helpen de natuur te herstellen in gebieden die door brand zijn verwoest? Tenslotte zijn er ook mensen die hun vakantie besteden om ergens een goed doel te steunen, dus waarom zou dit niet kunnen werken?

Ingrid Stam, Amsterdam