Opinie: ‘Grote bezorgplatforms moeten tijdens volgende lockdown op zwart om kleine ondernemers te helpen’

Kleine ondernemers

Nu een nieuwe lockdown onvermijdelijk lijkt, moet ik denken aan alle kleine ondernemers. Het lijkt me daarom een goed idee om de bezorgplatforms (Bol.com, Thuisbezorgd, Coolblue e.d.) op zwart te zetten tijdens elke volgende lockdown en zo met de vrijgekomen vraag kleine ondernemers te helpen het hoofd boven water te houden. De webgiganten hebben een stuk meer vet op de botten na een voor hen toch commercieel zeer voorspoedige anderhalf jaar. Support your locals!

Thomas Warnaar, Amsterdam

Coronastrijders

Marco, de betoger die afgelopen vrijdag gewond raakte bij de coronarellen in Rotterdam, liet in een Facebookfilmpje vanuit het ziekenhuis weten dat hij bijna dood was, maar dat het allemaal goedkomt. Dat is goed nieuws voor hem, zijn familie en zijn ‘medestrijders’. Hopelijk mag hij snel naar huis, zodat het ziekenhuisbed weer beschikbaar komt voor mensen die al een tijd op een opname wachten.

Ik ga ervan uit dat hij nu inziet dat oorlogje spelen heel gevaarlijk kan zijn. Hij ziet nu met eigen ogen hoe hard zorgmedewerkers moeten werken. Zorgmedewerkers zijn de echte strijders, de werkelijke helden van de coronacrisis. Wellicht ben ik iets te optimistisch, maar ik hoop oprecht dat hij vanuit het ziekenhuisbed inziet dat hij met zijn gevaarlijke rebellenclubje van Onrecht TV de druk op de zorg alleen maar vergroot. En dat er straks misschien dramatische keuzes gemaakt moeten worden, waardoor patiënten die in levensgevaar verkeren niet meer op tijd geholpen kunnen worden. Beste Marco, dat zou pas echt onrecht zijn.

Davey Schravenmade, Santpoort-Noord

Keesje

In Het Parool van 23 oktober maken Floor van Spaendonck en Gijs Stork een architectuurwandeling over de Oostelijke eilanden. Begin jaren 80 liep ik daar ook. Destijds was Sporenburg een van de rafelranden van de stad. Ik stuitte op een wit kruis met een net hekje eromheen. Het was het graf van Keesje zoals het in de volksmond werd genoemd. Keesje was daar niet begraven, maar het was een klein monumentje te midden van een niet meer gebruikt spooremplacement.

Keesje Brijde, 13 jaar oud, was in de hongerwinter van 1944 op deze, door de Duitsers tot verboden gebied verklaarde plek aan het zoeken naar kooltjes voor zijn moeder, opdat ze het een beetje warm zouden krijgen. Hij werd doodgeschoten in een tijd waarin de woorden vijand, vrijheid en naastenliefde nog niet aan inflatie onderhevig waren.

Tegenwoordig, na wat omzwervingen, staat het kruis, samen met een gedicht van Rijmelaar, aan het Keesje Brijdeplantsoen op Sporenburg. Sta even stil op deze bijzondere plek als je de wandeling van Floor en Gijs gaat maken. Keesje, ik moest weer even aan je denken.

Marcel Licher, Amsterdam