Opinie: ‘Groot Wassink vindt geweld tegen lhbtqi-gemeenschap onbelangrijk’

‘Vliegen zonder passagiers voor behoud van de tijdslots: zijn we helemaal gek geworden?’

Een klein, onopvallend berichtje op pagina 5 van Het Parool van afgelopen zaterdag. ‘Duizenden lege vluchten voor landingsrechten.’ Om start- en landingsrechten te behouden, zijn luchtvaartmaatschappijen verplicht om een groot percentage van hun tijdslots te benutten. Dus ook als er nauwelijks of geen passagiers zijn wordt er toch gevlogen. Bij Lufthansa gaat het alleen deze winter al om 18.000 vluchten. Pardon?!

Klimaattop, stikstofcrisis, windmolens binnen de stadsgrenzen, zonnepanelen op het dak, subsidie op elektrische auto’s, liever niet op vliegvakantie. Alles voor het milieu. En dan vliegen er tienduizenden lege vliegtuigen rond vanwege de regels? Zijn we nu echt helemaal gek geworden met z’n allen? En waarom staat dit niet op de voorpagina?

Maarten Prins, Amsterdam

‘Groot Wassink vindt geweld tegen lhbtqi-gemeenschap onbelangrijk’

In het artikel over het vertraagd uitkomen van het rapport over het lhbtqi-gerichte geweld afgelopen zaterdag wordt door de verslaggever gesteld dat Groot Wassink het geweld tegen deze groep ongetwijfeld net zo erg vindt als de gemiddelde Amsterdammer. Ik waag dat te betwijfelen. Er is in Amsterdam moeilijk een grotere moraalridder te vinden dan Groot Wassink, die misstanden en onrechtvaardigheid graag onomwonden aan de kaak stelt, wat ook prima is. Ook heeft Groot Wassink, terecht, veel aandacht voor FvD-geïnspireerd geweld. Maar het geweld gericht tegen de lhbtqi-gemeenschap boeit hem kennelijk onvoldoende om te twitteren of anderszins actie te ondernemen. Dan is een conclusie dat je het gewoon niet zo belangrijk vindt veel logischer.

Jeroen Bos, Amsterdam

‘De mens is eigenlijk mislukt, met al die kerstbomen’

In deze krant las ik een uitermate lezenswaardig en verhelderend stuk over kerstbomenrecycling in Amsterdam. Naar verluidt is de traditionele kerstbomenverbranding wegens de vrees voor corona en het verlangen naar duurzaamheid uit de gratie geraakt. Het eerste argument is plausibel, maar hoe zit het nu met die duurzaamheid? Ongeveer als volgt. In december halen we zo’n 100.000 kerstbomen in huis, waar die dingen eenmaal opgetuigd spontaan hun naalden beginnen te laten vallen.

Dus na de kerst meteen eruit met die meuk, eventueel onafgetuigd en met toebehoren, want die spullen zijn goedkoop, aftuigen kost tijd en dus geld, en over 5 minuten staat de flitsbezorger met de dagelijkse boodschapjes voor de deur. Bij het recyclingbedrijf vindt de noodzakelijke afvalscheiding dan alsnog plaats, en belanden deze spullen ongetwijfeld bij het grofvuil.

Vervolgens blijkt de helft van de boom zelf composteerbaar en die kan dan eventueel ten behoeve van nieuwe aanplant gebruikt worden, de andere helft gaat naar de zoveel duurzamere biomassacentrales als brandstof, waardoor we daarvoor geen pallets uit de VS hoeven te importeren. Nee, met die duurzaamheid zit het wel goed. Wie merkte al eerder in deze rubriek op dat de mens eigenlijk mislukt is?

Menno Hooft, Amsterdam