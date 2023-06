Opinie: ‘Groot en elitair No Art Festival in Flevopark slaat de plank compleet mis’

Opbouw van het No Art Festival in het Flevopark in Amsterdam-Oost. Beeld Hannah Bults

Wie deze weken het Flevopark inloopt, vanaf de kant van de Javastraat, stopt als vanzelf even op de brug, vlak voor de ingang. Daar kijken elke dag tientallen mensen naar het nestje van de meerkoet, dat begon met negen eieren. Er zijn nu nog drie kleine meerkoeten over, die daar hun thuisbasis hebben. Het populaire Instagram-account IndischeBuurtBeelden houdt de ‘score’ bij van de bekendste meerkoetfamilie van Amsterdam-Oost.

Vorige week kwamen daar talloze nieuwe eendjes bij, die zich in de buurt van de meerkoet wel op hun gemak voelden. Het is volop broed- en baarseizoen in het park, een van de verborgen parels van Amsterdam. Zo ongeveer om de dag doe ik na het eten met m’n zoontje Rafael (4) een rondje Flevopark, onder andere om het wel en wee van alle eendenfamilies en meerkoeten te volgen. We komen dan altijd veel buurtbewoners tegen, die even hun huis ontvluchten en genieten van het avondzonnetje.

Ik woon nu vijf jaar naast het Flevopark en het blijft me in positieve zin verbazen. Het zit vol dieren; ik spotte vorig jaar zelfs een vos. Het park is overdag een baken van rust en veiligheid in een hectische buurt vol rafelrandjes. Die rust werd vorige week bruut verstoord door een gedeeltelijke afsluiting van het park, honderden hekken en talloze grote vrachtwagens die over de Valentijnkade reden, ook om kwart over acht ’s ochtends, als het spitsuur is met schoolgaande kinderen. Er ontstonden meerdere verkeersopstoppingen en onveilige situaties, in een week dat er al werkzaamheden zijn bij de Insulindeweg en het Javaplein.

Opeens stond er maandagochtend ook een slagboom voor de ingang aan de Valentijnkade, met het bord: ‘Verboden voor onbevoegden’. De reden van al die vrachtwagens en heftrucks, die dwars door het pittoreske Flevopark reden, waar officieel nog geen snorfiets (serieus!) mag komen: het No Art Festival. Daarom is het park zo’n tien dagen slecht bereikbaar en deels afgesloten voor bewoners.

Gemeenschappelijke achtertuin

Een blik op de website van No Art, dat vorig jaar op de NDSM-werf werd georganiseerd, leert: No Art is een ‘onafhankelijk label dat onconventionele kunst en innovatieve muzikanten op unieke locaties wil beleven’. Over het Flevopark schrijven de organisatoren: ‘Een van de mooiste stukken natuur in Amsterdam, met een enorm magische sfeer.’

Dat klopt. Dit stadspark is ronduit magisch, met een enorme diversiteit aan bezoekers. Het Flevopark is de gemeenschappelijke achtertuin van een eclectische mix van mensen. De buurt eromheen is een smeltkroes van culturen, met veel sociale huur, lekker veel Canta’s en behoorlijk wat armoede. Er zijn veel kleine woningen in de Indische Buurt, zonder tuin of balkon.

De meeste bewoners kunnen het zich niet veroorloven om tien dagen hun ‘buiten’ te missen vanwege één dag festival. En al helemaal niet voor een exclusief en commercieel festival voor 15.000 bezoekers dat er Ibizaprijzen op nahoudt. Zo’n 75 euro voor een kaartje is voor veel bewoners in de Indische Buurt veel te hoog gegrepen, als je ziet wie er al moeite heeft met pinnen bij de Lidl op de Insulindeweg.

Plank finaal mis

Niet dat de organisatoren van No Art het allemaal verkeerd bedoelen of respectloos zijn. Hun brief naar de bewoners was vriendelijk en er werden enkele bewonerstickets aangeboden. Maar een groot en elitair festival als No Art in dit pittoreske stadspark toestaan is een pijnlijke misser van de gemeente Amsterdam. Het is zoiets als de Miljonair Fair in de Javastraat organiseren. Het slaat de plank compleet mis. Er is geen synergie tussen bewoner en bezoeker.

De overlast van harde muziek en duizenden bezoekers die de broedende dierenpopulaties verstoren, is veel te groot voor zo’n klein en kwetsbaar park. No Art kan net zo goed buiten een natuurgebied worden georganiseerd, zoals vorig jaar op de NDSM-werf, of op een andere locatie die ‘industrieel’ en ‘arty’ is, zoals een industrieterrein.

De gemeente moet kleinere evenementen vinden die beter passen bij het lieflijke Flevopark, dat echt wel zijn charme wil delen met mensen – maar niet met Jan en alleman en zeker niet met mensen die niets met deze bijzondere, maar ook kwetsbare buurt hebben.

Overigens heb ik besloten zelf wél naar het festival te gaan, hoewel dat hypocriet kan overkomen, een tikkeltje ‘havermelkelite’: klagen over ‘elitair’, maar stiekem zelf wel gaan. Ik ben juist benieuwd hoe No Art en de bezoekers de longen van de Indische Buurt behandelen. Misschien kan ik vandaag nog even langs de meerkoeten lopen, als ze hopelijk nog leven, om ze te vertellen dat ze het nog een dag vol moeten houden.

Sander Collewijn is journalist en schrijver van de boeken ‘All-in’ en ‘Tijdperk Roger Federer’. Hij woont sinds 2018 naast het Flevopark. Beeld Merlijn Doomernik