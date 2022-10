Opinie: ‘Groningers kunnen als enigen impasse doorbreken in energiecrisis’

Terwijl de hele wereld worstelt met de gestegen gasprijzen wordt vanaf 1 oktober de gasproductie in Groningen teruggebracht tot het niveau ‘waakvlam’. Om die op het oog wonderlijke beslissing te begrijpen is het belangrijk om te weten dat wij mensen zelden rationeel met risico’s omgaan. Om in een complexe wereld snelle keuzes te kunnen maken gebruiken we automatismen die meestal goed werken maar soms ook tot contraproductieve beslissingen kunnen leiden.

Een gebouw in Zeerijp is verstevigd met balken als gevolg van aardbevingsschade die is ontstaan door de gaswinning van de NAM in het gebied. Beeld Remko de Waal / ANP

Een van de heuristieken (methode bij oplossen van problemen) die we gebruiken bij risicomanagement is dat we ons vooral focussen op opvallend gevaar. Zo zijn we veel banger voor haaien dan voor kokosnoten. Een grote witte haai die rondjes zwemt buiten de kust valt meer op dan een geniepig stil hangende kokosnoot ver boven ons hoofd. In werkelijkheid zijn dodelijke aanvallen door haaien echter buitengewoon zeldzaam, maar vallen er jaarlijks tientallen doden als gevolg van vallende kokosnoten.

In een rivierdelta waar de enige seismische activiteit normaal gesproken wordt veroorzaakt door een succesvol optreden op een festival, valt een aardbeving van 4 op de schaal van Richter enorm op. Het risico op overlijden als gevolg van zo’n aardbeving is echter vergelijkbaar met de kans om door een witte haai te worden verorberd.

Verloren levensjaren

Veel minder opvallend daarentegen is het aantal levensjaren dat verloren gaat als gevolg van een laag inkomen. Het verschil in (gezonde) levensjaren tussen een laag inkomen en een laag middeninkomen in Nederland is gemiddeld zo’n vijf jaar.

Het verlies aan levensjaren door de financiële druk als gevolg van het besluit om 50 miljard euro aan jaarlijkse gasbaten aan ons voorbij te laten gaan, is daarmee vermoedelijk vele malen groter dan de levensjaren die we winnen door de toegenomen veiligheid in het bevingsgebied.

De gaskraan maar weer opendraaien dan? Dat is lastig. Een tweede heuristiek die we inzetten bij concrete risico’s is om alle gevaar te willen uitbannen, de zogenoemde ‘zero-risk bias’. Het is voor ons mensen heel moeilijk om mogelijke doden als gevolg van zoiets concreets als een aardbeving voor lief te nemen. Tegelijkertijd zijn we in meer ambigue situaties bereid om nog veel grotere risico’s te accepteren dan wonen in een gasbevingsgebied.

Rijden op een snelweg is gevaarlijker bij een hogere maximumsnelheid, de kans op verdrinking als gevolg van een dijkdoorbraak groter wanneer je onder zeeniveau woont, de kans om te overlijden door giftige uitstoot hoger naarmate je dichter bij de hoogovens van Tata Steel woont. Toch vinden we snelheidsbeperkingen vervelend, bouwen we nog altijd huizen onder zeeniveau en mag Tata Steel nog steeds grafiet uitstoten over de omliggende gemeenten.

Explosieve situatie

Kortom, het hervatten van de gaswinning in Groningen is rationeel gezien goed te verkopen, maar het voelt absoluut niet goed. Nu het vertrouwen in de overheid historisch laag is, zal het kabinet zijn eerder genomen besluit daarom zeker niet willen herzien. Het opendraaien van de gaskraan door Den Haag zou maatschappelijk gezien tot een buitengewoon explosieve situatie kunnen leiden.

Geregeerd door de emoties kan Den Haag nu dus geen kant meer op en is er een impasse ontstaan: de wettelijke autoriteit van ons land heeft niet langer een psychologische autoriteit bij haar burgers. Wanneer er niemand is die duidelijk de leiding durft te nemen dreigt de valkuil van wat binnen de psychologie bekendstaat als het toekijkerseffect: waarbij iedereen in een gevaarlijke situatie elkaar blijft aankijken en niemand tot actie overgaat.

De enige partij die deze impasse nu nog kan doorbreken zijn de Groningers. Jarenlang hebben wij Randstedelingen hen klein gehouden. Terwijl we van hun gasbaten snelwegen en Noord/Zuidlijnen aanlegden, namen we voor lief dat het onderling vertrouwen steeds verder werd ondergraven.

Groningers, red ons!

Maar nu hebben zij dus de kaarten in handen en past ons in het westen voor de verandering even niets anders dan deemoed. Daarom bij dezen een nederige oproep vanuit het arrogante Amsterdam aan de nuchtere Groningers: wacht niet op Den Haag maar neem zelf het heft in handen. Start een burgerinitiatief om ons en daarmee alle Nederlanders van de nadelige gevolgen van de energiecrisis te redden. Ga met elkaar om tafel zitten in jullie verzakte boerderijen en beslis met elkaar of, en zo ja onder welke voorwaarden, de gaswinning hervat kan worden.

Wij zullen nu eindelijk eens luisteren. Want als er een plek is waar burgers tot een rationeler, verstandiger en een beter doordachte oplossing kunnen komen dan alles wat wij hier in de Amsterdamse grachtengordel of de Haagse bubbel kunnen bedenken, dan is het wel bij jullie in Groningen.