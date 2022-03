Opinie: ‘Groener onder GroenLinks? Nog nooit zo veel bomen gekapt als onder dit college’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Groener onder GroenLinks? Nog nooit zo veel bomen gekapt als onder dit college’

Een reactie op dhr. Mathlener in de krant van 19 maart. Hoezo is Amsterdam groener geworden onder het bestuur van GroenLinks? Er zijn nog nooit zo veel bomen gekapt als onder dit college met GroenLinks aan het roer. Zelfs de kleinste groenstroken (Noord) worden bebouwd. Er hangen huizen boven sloten en bomen worden gekapt om dit te realiseren. Bij ons voor de deur is een ‘parkje’ aangelegd. De prachtige, gezonde bomen die er stonden, zijn gekapt. Daarvoor in de plaats nu een paar stengels die bomen heten. Wat een gigantische verspilling onder dit bewind. De stad is zeker niet leefbaarder geworden onder GroenLinks. GroenLinks is niet groen maar luistert naar een minderheid van schreeuwers.

Nel van Rootzelaar, Amsterdam

‘De journalistiek werkt eraan mee dat rechts als redelijke middenweg wordt gezien’

Drie opties voor het Amsterdamse college opperde Ruben Koops afgelopen zaterdag in Het Parool. Waarvan één waarschijnlijk, in de kop benoemd als ‘links’ (PvdA, GroenLinks, D66) en één mogelijk, in de kop benoemd als ‘een snufje midden’ (PvdA, GroenLinks, D66, VVD). Echter, D66 is geen linkse partij maar een middenpartij. En de VVD is geen middenpartij maar een rechtse partij. Waarom partijen linkser afficheren dan ze in werkelijkheid zijn? Wordt extreemrechts straks gewoon rechts? Zo werkt de journalistiek eraan mee dat rechts als de redelijke middenweg wordt gezien en links in de extremistische hoek wordt geduwd.

Jan Kok, Amsterdam

‘We hebben beter realistisch reken-wiskundeonderwijs nodig, niet ‘gewone’ rekenles’

Dat we te weinig leerlingen hebben die een technisch beroep willen leren, komt, zegt Sezgin Cihangir ( Het Parool, 19 maart), door het ‘realistisch rekenen’. Dat lijkt vreemd, want realistisch rekenen houdt in dat kinderen geen trucjes leren, maar rekenprocedures die ze begrijpen en flexibel kunnen inzetten. En dat ze dat rekenen kunnen toepassen in praktische situaties; het heet niet voor niets ‘realistisch’ rekenen. Het ontwikkelen van inzicht staat steeds voorop. We willen immers technici die zelf durven nadenken, geen technici die bij elk probleem een handleiding nodig hebben.

Er valt best wel wat te verbeteren aan de rekenprestaties van onze leerlingen. Uit een onderzoek van de inspectie (Peil, 2021) blijkt dat rekenen op het fundamentele niveau door bijna alle leerlingen wordt beheerst, maar dat veel te weinig leerlingen het zogenoemde streefniveau bereiken. De opgaven waarmee dat streefniveau gemeten wordt, vereisen vaak het combineren van gegevens en handig rekenen, dus het soort rekenen dat ook in het dagelijks leven gevraagd wordt. Ik concludeer uit dat onderzoek dat we dus beter realistisch reken-wiskundeonderwijs nodig hebben, niet dat we terug moeten naar wat Cihangir de ‘gewone’ rekenles noemt. Zijn onderwijs richt zich, ben ik bang, alleen maar op het fundamentele niveau. En ‘fundamenteel’ klinkt stevig, maar een leerling die alleen dat niveau beheerst, is een nog-net-niet-uitvaller.

Iemand met een technisch vak zal sommen met grote getallen overigens nooit met ‘happen’ uitrekenen, maar ook niet met een staartdeling. Een verpleegkundige of technicus gebruikt bij de meeste berekeningen een rekenmachine of een computer en als het goed is doet hij/zij dat met inzicht. Daar moeten we onze leerlingen op voorbereiden.

Frans van Galen, Amsterdam