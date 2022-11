Opinie: ‘Grijp WorldPride 2026 aan om de lhbtq-rechten weer hoog op de agenda te zetten’

In 1998 vonden in de Johan Cruijff ArenA – toen nog de Amsterdam ArenA – de Gay Games plaats. Beeld ANP/Paul Vreeker

Op 4 november kreeg ik van een vriend het Paroolartikel doorgestuurd dat Amsterdam WorldPride 2026 zou gaan hosten. Onmiddellijk sprong mijn lhbtq-hart een beetje en ging ik terug naar 1998, toen wij in Amsterdam de Gay Games vierden en de homo’s en lesbo’s zoals wij toen nog heetten naar Amsterdam kwamen.

We hadden aids overleefd en het homohuwelijk moest nog komen. Maar wat was Amsterdam mooi en de opening in de Arena met Patijn die de regenboogketting droeg, tranen trekkend zo mooi. Met 40.000 homo’s en lesbo’s in de stad voelden wij eindelijk hoe het was om onderdeel van een meerderheid te zijn.

Onmiddellijk daarna kreeg ik berichten, dat Amsterdam aan pinkwashing deed. Immers we staan niet meer in de top 10 van landen waar lhbtq-rechten goed geregeld zijn, volgens lhbtq-organisatie Ilga-Europe. Dat Amsterdam niet meer gay capital van de wereld is hoor ik vaker, ook tijdens de tour die ik geef. Mijn antwoord is dan, gelukkig maar. De wereld is erop vooruitgegaan. Je kunt nu in 26 verschillende landen trouwen en lhbtq-rechten zijn ondertussen ook mensenrechten geworden.

Met het homomonument en het homohuwelijk heeft de lhbtq-gemeenschap in Nederland twee rolmodellen afgeleverd die inspiratie aan de wereld gegeven hebben. Tegelijkertijd is het waar dat de wereld nog steeds geen paradijs is voor de lhbtq-gemeenschap. Seksuele minderheden als transgenders en interseksepersonen zijn nog volop met emancipatie bezig. De gemeenschap is nog steeds bezig met grenzen verleggen. Het is schering en inslag dat in Amsterdam mensen aangevallen, uitgescholden en beschadigd worden met een homofoob motief.

Bovendien wordt de gemeenschap nog steeds misbruikt voor politieke doeleinden. Mag het algemeen geaccepteerd zijn in Amsterdam dat je ‘zo’ geboren wordt, in Polen gaat men met lhbtq-vrije zones en Rusland en Hongarije met anti-homo propagandawetgeving de strijd aan met de gemeenschap, omdat wij erop uit zouden zijn mensen gay te turnen. Een gedachtegoed dat tot de jaren zeventig en tachtig trouwens ook in Nederland aangehangen werd.

Polen en Hongarije, beide lid van de EU, mogen miljarden uit Brussel ontvangen ondanks het feit dat mensenrechten met voeten getreden worden. Als bestuurslid van de Planet Romeo Foundation, die lhbtq-grassrootsprojecten financiert, hoor ik ook geen prettige verhalen.

Ik wil World Pride 2026 dan ook graag aangrijpen om lhbtq-rechten in de wereld, Nederland en Amsterdam weer hoog op de agenda te zetten. Het is niet alleen een feestje en goed voor de hotels in Amsterdam. WorldPride Amsterdam 2026 is een prachtige tool om lhbtq-rechten onder de aandacht te brengen. Ik ben wel klaar met voetbalaanvoerders die respect vragen maar het niet geven, religieuze leiders die zich niet willen uitspreken.

In 2026 laten wij de wereld heel even zien hoe het is als wij in de meerderheid zijn. En dat is meer dan geweldig, kan ik je vertellen.

Henk B. de Vries is bedenker en uitvoerder van de wekelijkse LGBT Gay History Tour Amsterdam van Special Amsterdam Tours.