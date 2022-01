Opinie: ‘Graaf gevaarlijke verkeerspalen dieper in zodat men niet struikelt’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Tijdelijke verkeerspalen zijn gevaarlijk’

Levensgevaarlijk zijn de uitsteeksels aan de onderkant van de tijdelijke verkeerspalen in Amsterdam. Met name voor ouderen en slechtzienden zijn deze ijzeren pinnen een gevaar op het voetpad. Ze zijn er om de paal stabiel in de grond te zetten, maar dan moeten de wegwerkers ze wel diep genoeg ingraven, zodat de uitsteeksels daadwerkelijk op de grond staan. Daarvoor ontbreekt kennelijk vaak de tijd of de lust, want vaker wél dan niet steken deze uitsteeksels in het luchtledige.

Vooral ouderen en slechtzienden (onder wie ikzelf) botsen nogal eens tegen zo’n uitsteeksel aan, met een lelijke wond aan het scheenbeen tot gevolg. Lieve gemeenteambtenaren, jullie doen het natuurlijk niet expres maar graaf in het gevolg alsjeblieft iets dieper, zodat wij ons niet bezeren. Dank namens alle ouderen in Amsterdam.

Lise van de Kamp (Partij van de Ouderen stadsdeel Centrum), Amsterdam

‘Begin zelf een gesprek met je buurtbewoners, of neem een hond’

Beste Miró, god dát waren nog eens tijden hé, Amsterdam tot een jaar of...nou ja, na de crisis? Ik herken elementen van je betoog, althans, het gemis, maar (en ik ben ook opgegroeid in Amsterdam), het begint bij jezelf, toch. Ik begin dus wél als ‘die ene’ buurvrouw te kleppen met de bezorger, de bakker, het buurjongetje. Daarnaast blijf ik aan staan als ik rondjes loop.

En wat helemaal een ijsbreker of een renaissance qua liefde voor deze versie van de stad heeft opgeleverd? Een hond. Honden breken het ijs bij buren, bezorgers, ondernemers en andere hondenbezitters. Nu kan ik mij voorstellen dat je onlosmakelijk verbinden aan een viervoeter niet meteen de oplossing voor iemand kan zijn, maar je kan je wel misschien je opwerpen als Uitlaat-service? Max een x per maand? Anders? Je mag ook met mij meelopen?

Het gemis leverde mij gedwongen nieuwe perspectieven aanleren op. Amsterdam is niet meer het reservaat van vroeger, het dorpje aan de Amstel, maar ik ben niet voor niets niet naar Haarlem verhuisd. Klaarblijkelijk ben ik ook een metropolistisch ingesteld mens en moet ik meebewegen. Ik kan je met hand op mijn hart zeggen, dat helpt. Je wordt weer verliefd. Op de stad.

Isabelle Bolluyt, Amsterdam

‘Solidariteit? Dat geldt blijkbaar niet voor onze buren in het zuiden’

“Alleen samen krijgen we corona onder controle” is de slogan van de overheid, waarmee ze probeert om mensen aan te spreken op hun verantwoordelijkheids- en solidariteitsgevoel. Je zou zeggen: een heldere boodschap, mee eens en iedereen zou zich daar in moeten kunnen vinden. Echter, de praktijk geeft een ander beeld.

Omdat er in België de winkels en horeca open zijn, gaan mensen massaal naar de zuiderburen. Gevolg: files op de wegen naar België en de treinen zitten overvol: 1 ½ meter afstand zal niet mogelijk zijn. In de winkelstraten zal het beeld niet beter zijn en dus ook onverantwoord. Risico’s op coronabesmetting voor de Nederlandse bezoekers, maar ook voor Belgische inwoners. Solidariteit is een groot goed, maar geldt volgens sommigen toch voornamelijk voor anderen.

Davey Schravenmade, Santpoort-Noord