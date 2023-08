Opinie: ‘Goed dat we over de oorlog praten, laten we het nu over 300 jaar onderdrukking van Indonesië hebben’

Er is deze maand veel aandacht voor het koloniale verleden van Nederland in Indonesië. Dat is winst, stelt Reza Kartosen-Wong, maar we zijn er nog lang niet: het publieke debat moet nu ook gaan over de drie eeuwen aan onderdrukking die eraan voorafgingen.

Deze maand zullen Nederlandse media weer aandacht besteden aan de Tweede Wereldoorlog in Azië, de Nederlandse koloniale oorlog tegen Indonesië en de ‘repatriëring’ van zo’n 300.000 Indo-Europeanen en totoks of witte Nederlanders van Indonesië naar Nederland – de eerste naoorlogse massamigratie waar ons land mee te maken kreeg.

Het zijn historische gebeurtenissen, die verbonden zijn met het einde van de Nederlandse koloniale bezetting van het tegenwoordige Indonesië. Decennialang hebben wegkijken, ontkennen, bagatelliseren, rechtvaardigen en schaamteloos vieren de boventoon gevoerd in het publieke debat over dat koloniale slotakkoord. Maar de laatste jaren lijkt een zelfkritische beschouwing daarvan langzaamaan wat vaste grond onder de voeten te krijgen.

Openbaring van barbaars geweld

Meer en meer Nederlanders erkennen nu dat Nederland eind jaren veertig een foute en extreem gewelddadige koloniale oorlog voerde in Indonesië. Deze kanteling van het mainstream discours wordt gevoed door belangwekkende boeken die de afgelopen jaren verschenen, zoals De strijd om Bali van Anne-Lot Hoek en De Indische doofpot van Maurice Swirc, maar bijvoorbeeld ook de baanbrekende film De Oost van Jim Taihuttu en de memorabele uitzending van Zomergasten met Alfred Birney, de auteur van De tolk van Java. Daarin wordt het gewelddadige handelen van Nederland in Indonesië kritisch beschouwd en worden de Nederlandse oorlogsmisdaden niet verbloemd.

De huidige kritische aandacht voor deze koloniale oorlog is zonder meer ook aangezwengeld en geïnspireerd door de succesvolle rechtszaken die het Comité Nederlandse Ereschulden (KUKB) sinds 2011 voerde tegen de Nederlandse staat. Dit deed het KUKB onder andere namens nabestaanden van Indonesiërs die standrechtelijk zijn geëxecuteerd. De openbaring van het lang verzwegen, barbaarse geweld van de Nederlandse militairen, confronteerde veel Nederlanders voor het eerst met een nieuwe, ongemakkelijke waarheid.

En dan is er natuurlijk ook het grote Indië-onderzoek dat werd uitgevoerd door het KITLV (Koninklijk Instituut van Taal, Land- en Volkenkunde), het NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie) en het NIHM (Nederlands Instituut voor Militaire Historie). Na hun conclusie dat Nederlandse militairen zich structureel schuldig maakten aan ‘extreem geweld’ (lees: oorlogsmisdaden) bood Mark Rutte het Indonesische volk daar vorig jaar ‘diepe excuses’ voor aan. Ook bevestigde Rutte onlangs dat Nederland nu eindelijk officieel ‘volledig en zonder voorbehoud’ erkent dat Indonesië op 17 augustus 1945 onafhankelijk werd – en niet op 27 december 1949, de dag waarop Nederland de soevereiniteit overdroeg.

Door deze positieve ontwikkelingen kan de indruk zijn ontstaan dat het dekolonisatieproces in Nederland is voltooid. Maar zover zijn we helaas nog lang niet.

Excuses van Rutte

Ja, er wordt nu veel meer en (zelf)kritischer gesproken over Nederlands laatste koloniale oorlog, en dat is winst. Maar in het huidige publieke debat gaat het veel minder over wat daaraan voorafging: de ruim driehonderd jaar durende Nederlandse koloniale bezetting, onderdrukking en uitbuiting van Indonesië. Om maar te zwijgen over het koloniale denken.

De excuses van Rutte zijn wat dat betreft exemplarisch. Die betroffen namelijk alleen de laatste koloniale oorlog. Sterker, Nederland bood slechts excuses aan voor ‘extreem geweld’ en niet voor de gehele oorlog, zoals bijvoorbeeld Duitsland en Japan wel deden na de Tweede Wereldoorlog. Voor het leed dat Nederland het Indonesische volk heeft aangedaan tijdens de gehele koloniale periode waren al helemaal geen excuses.

Daarmee wordt de kolonisering van het huidige Indonesië impliciet genormaliseerd, vergoelijkt en gerechtvaardigd. Terwijl boeken als Indo van Marion Bloem, Daar werd wat gruwelijks verricht van Reggie Baay, Piet Hagens Koloniale oorlogen in Indonesië en Ewald van Vugts Roofstaat heel duidelijk zijn: sinds het begin in de 17de eeuw werd de koloniale bezetting van Indonesië gekenmerkt door extreem geweld, slavernij en dwangarbeid, massamoorden en andere misdaden tegen de menselijkheid.

Inferieure Indonesiërs

Ook heerste in de koloniale samenleving een strikte raciale hiërarchie, waarin superieure witte Europeanen bovenaan stonden, de inferieure inheemse bevolking onderaan en gemengde Indo-Europeanen en andere ‘kleurlingen’ zoals Chinezen daartussenin. Rassenleer staat centraal in het koloniale denken en werd gebruikt ter rechtvaardiging van koloniale onderdrukking en ongelijke machtsverhoudingen.

Ondanks de kennis die nu beschikbaar is over de gruwelijke Nederlandse koloniale overheersing van Indonesië, is er in onze samenleving sprake van normalisering en zelfs viering daarvan. Volgens een peiling van het Britse onderzoeksbureau YouGov in 2019 zijn in Nederland, vergeleken met onder meer het Verenigd Koninkrijk, België en Duitsland, veruit de meeste mensen trots op het koloniale verleden van hun land.

Dat verklaart ook waarom het achterhaalde en problematische idee van Tempo Doeloe, de goede oude (koloniale) tijd, nog zo hardnekkig voortleeft in onze media en cultuur. Neem bijvoorbeeld schrijver Kester Freriks, die in 2018 het pamflet Tempo Doeloe, een omhelzing publiceerde. Daarin bepleit hij ‘een eerherstel voor het Nederlands-Indië zoals het eens was’ – waarmee hij Tempo Doeloe verdedigt en kolonialisme rechtvaardigt. Zo reproduceert hij ook het idee van inferieure Indonesiërs en superieure, goedbedoelende Nederlanders.

Corona

Koloniale denkbeelden over moreel superieure Nederlanders en moreel inferieure Indonesiërs en andere Aziaten, werken nog steeds door in onze samenleving. Ze voeden bijvoorbeeld het anti-Aziatische racisme dat sinds corona explosief is gegroeid. Binnen Indo-Europese families kan het gelinkt zijn aan schaamte voor en ontkenning van de Indonesische afkomst ten gunste van de Nederlandse. En op de werkvloer kunnen ze leiden tot koloniale machtsverhoudingen die bepalen wie wat mag zeggen en doen.

Na het kritisch beschouwen van Nederlands laatste koloniale oorlog, moeten we daarom nu doorpakken en inzetten op echte dekolonisatie. Daartoe zullen we de gehele koloniale bezetting van Indonesië kritisch moeten analyseren, en de daaraan verbonden koloniale denkbeelden moeten afbreken.

Reza Kartosen-Wong is schrijver, mediawetenschapper en oud-columnist voor Het Parool.