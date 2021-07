Opinie: ‘Gezondheidseconoom vergelijkt appels met peren’

Verpleeghuis De Poort van Amsta. Beeld Dingena Mol

Er zijn veel voordelen van zorg aan huis, waaronder lagere kosten en het feit dat ouderen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. Thuis blijven wonen is echter niet voor iedereen weggelegd.

In genoemd onderzoek naar verschillen in overleving, wordt aangenomen dat ouderen een vrije keuze hebben tussen zorg aan huis en opname in een verpleeghuis en dat deze groepen met elkaar te vergelijken zijn. Dit strookt echter niet met de realiteit. Een verpleeghuisopname is vaak iets wat je overkomt op het moment dat zelfstandig wonen echt niet meer gaat. Mensen in een verpleeghuis zijn daardoor gemiddeld kwetsbaarder en zorgafhankelijker dan thuiswonende ouderen.

Het is dus niet verrassend dat de onderzoekers verschillen in overleving zagen, toen ze een groep mensen in het verpleeghuis vergeleken met een relatief gezondere groep mensen die (nog) thuis wonen.

Aangezien de ouderen voor het onderzoek niet willekeurig zijn verdeeld tussen zorg aan huis of zorg in het verpleeghuis, kan niet worden geconcludeerd dat zorg in het verpleeghuis slechter is dan zorg aan huis, of de oorzaak is van een kortere levensverwachting. Door dit toch te doen, worden verpleeghuizen onterecht in een kwaad daglicht gezet. Dokter Media, platform voor nuance en duiding bij medisch nieuws, geeft ook aan dat de conclusies van Koolman te kort door de bocht zijn.

Wij willen een lans breken voor onderzoek dat verder kijkt dan overleving. Een langer leven staat immers niet gelijk aan een beter leven. Dit geldt met name voor ouderen die lijden aan meer dan een chronische ziekte. Voor een gedegen vergelijking van de (kosten)effectiviteit van verschillende vormen van zorg, is het daarom cruciaal niet alleen te kijken naar overleving, maar ook naar de kwaliteit van leven.

De auteurs zijn beiden senior onderzoeker bij het Universitair Netwerk voor de Care Sector Zuid-Holland van het Leids Universitair Medisch Centrum.