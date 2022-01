Opinie: ‘Gezonde lucht op kantoor en thuis ontbreekt nog veel te vaak en dat is schadelijk’

Even echt goed luchten, dat zou veel meer gemeengoed moeten zijn. Beeld Getty Images/iStockphoto

Zo in de koude maanden is het dé tijd van het jaar om (samen) binnen te zijn. Hoelang je binnen doorbrengt en wat je binnen doet, beïnvloedt hoe gezond de lucht is die je inademt. Dat geldt op school, in de duizenden gebouwen waar de ventilatie nog niet op orde is, maar zeker ook in je eigen huis.

Covid-19 geeft daar een extra dimensie aan – de meeste besmettingen vinden binnenshuis plaats. Tegelijkertijd blijkt uit gedragsonderzoek van het RIVM dat we fors minder zijn gaan ventileren en luchten door het koudere weer.

Heel de dag binnen

Het belang van de luchtkwaliteit binnenshuis is breder dan Covid-19: ook in ‘normale’ toestand brengen we gemiddeld 80 procent van onze tijd binnen door. Ondertussen voldoen ongeveer een half miljoen huishoudens in Nederland – 1 op de 7 woningen – niet aan de WHO-adviesnorm (2005) voor een gezond binnenklimaat, aldus TNO.

Ook kookt meer dan de helft van alle huishoudens in Nederland nog op gas, terwijl kinderen in een huis waar op gas wordt gekookt volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 20 procent meer kans hebben op longklachten.

Confronterende cijfers, waar Nederlanders zich nauwelijks van bewust zijn. 40 procent heeft zich zelfs nog nooit verdiept in het onderwerp ‘binnenklimaat’, blijkt uit onderzoek van Nationale Nederlanden. Tijd voor actie.

Een slecht binnenklimaat kan leiden tot klachten als vermoeidheid, concentratieproblemen en zelfs tot hart- en longziekten. Met kleine aanpassingen slaap je beter en ben je productiever. Goed ventileren helpt de luchtkwaliteit te verbeteren én verspreiding van virusdeeltjes te beperken. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport presenteerde daarom in oktober vijf ‘basistips’ voor ventileren.

Ook de gemeente Amsterdam hielp dit najaar inwoners op weg met een digitale checklist voor gezonde lucht in huis.

Hang een metertje op

Een goed begin, zeker, maar het is nog niet genoeg. Een gezond binnenklimaat moet een vanzelfsprekend onderdeel worden van een gezonde levensstijl. Onze oproep aan beleidsmakers: naast intensieve voorlichting zijn nú concrete maatregelen nodig. Zo zijn veel nieuwe gebouwen vanwege strenge energienormen goed geïsoleerd. Maar als de ventilatie daar niet op is aangepast, komt er juist te weinig frisse lucht binnen. Dit pleit voor een herijking van onze bouwregelgeving, waarin gezondheid en welzijn zwaarder meewegen.

Ook is meer inzicht nodig in de CO 2 -waarden in ruimtes waar veel mensen samenkomen. Meten is weten. Daar kan de overheid nadrukkelijker op sturen en regelgeving voor maken. Kijk naar België, waar het in de horeca, in sportclubs, in kapsalons en feestzalen verplicht is om CO 2 -meters zichtbaar op te hangen.

Uiteraard heeft het bedrijfsleven ook zijn verantwoordelijkheid. Hang bijvoorbeeld die CO 2 -meter op. Zet luchtkwaliteit op de werkvloer hoger op de agenda.

Maar ook consumenten kunnen behoorlijke stappen zetten. Verschillende maatregelen in huis doen al veel voor het binnenklimaat. Dat kunnen grote aanpassingen zijn, die je op tijd mee wilt nemen in je verbouw- of verduurzamingsplannen. Maar ook eenvoudig toepasbare en betaalbare veranderingen.

Koken op gas, open haard

We zijn allemaal opgegroeid met het idee dat open vuur in huis – van koken op gas tot een open haard – normaal is, maar dat is het niet. Ook het raam opendoen als je opstaat voelt logisch, maar juist tijdens je slaap heb je verse lucht nodig. Kaarsjes branden? Deodorant spuiten? Het lijkt onschuldig, maar beïnvloedt wél de lucht in je huis. Ga daar bewuster mee om.

Door de coronapandemie is er meer aandacht voor een gezonde levensstijl. Gezonde en gevarieerde voeding, voldoende lichaamsbeweging, voldoende slaap – we kennen het rijtje. Een gezond binnenklimaat hoort ook in dat rijtje thuis. Deze wintermaanden, en zeker ook daarna.

Remi Hompe (directeur Binnenklimaat Nederland), Sitske Mauritsz (directeur Nationale Nederlanden Hypotheken & Consumptief Krediet), Henk Siebren de Jong (ceo Philips Domestic Appliances), Joost Mulder (directeur Heijmans Vastgoed), Jeroen Proemstra (directeur verkoop VELUX Nederland), namens platform Gezond Binnen.