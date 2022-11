Opinie: ‘Genoeg geouwehoerd over het klimaat, het is tijd voor actie’

Jules de Waart verbaast zich in Het Parool van 17 november nogal over het gebrek aan feitenkennis bij klimaatactivisten. Ik verbaas me er vooral over dat hem totaal de urgentie van de klimaatcrisis lijkt te zijn ontgaan. De beste man is 80 jaar oud – waarschijnlijk zal het zijn tijd wel duren. Zijn laatste jaren besteedt hij aan discussiëren over de vraag in welke mate menselijk handelen van invloed is op klimaatverandering en of CO 2 het schadelijkste broeikasgas is. Ik heb er echt totaal geen probleem mee dat journalisten naast waarheidsvinding ook alarmerend/activistisch kunnen schrijven om hiermee een beweging op gang te krijgen.

Verdroogd gras rondom het Vondelmonument in het Vondelpark, in 2018. Beeld Dingena Mol

De Waart schreef eerder al een boek waarin hij onder andere beargumenteert niet alles wat de klimaatwetenschap ons presenteert zomaar voor waarheid aan te nemen. Prima hoor, maar hij vraagt zich zelfs openlijk af wat het probleem is dat de aarde sinds 1850 met 1 graad is opgewarmd. Nou meneer de Waart, de klimaatwetenschap (ook IPCC) waar hij zo kritisch op is, gaat inmiddels uit van scenario’s van +3 graden als we niet nu gaan handelen.

We merken in Nederland nu al de gevolgen van klimaatverandering in de vorm van lange periodes van droogte en extreme regenval. In grote delen van Italië viel dit jaar bijna 3 maanden geen regen. Door deze droogte ontstaan enorm verwoestende bosbranden. Hoeveel signalen heeft De Waart nodig voordat hij de ernst van de zaak inziet. In de geschiedenis hebben temperatuurwisselingen zich continu voorgedaan, maar het huidige tempo is niet eerder vertoond.

Er wordt veel geouwehoerd over het klimaat, maar ik zie nog weinig actie. Men doet alsof deze discussie pas een paar jaar bezig is, maar de club van Rome had het er in 1972 al over. Toen was al duidelijk dat we niet op de goede weg zaten. Ik ben heel benieuwd wat De Waart toen aan de discussie heeft bijgedragen.

Buiten het feit dat ik hem kan volgen in het beginnen van een bredere discussie over CO 2 (-reductie) als leidende parameter in de klimaatwetenschap, snap ik niet waar hij met zijn betoog heen wil. Het is discussiëren om het discussiëren. Het leidt vooral af van de urgentie om in actie te komen.

Jeroen Wijnen, Amsterdam