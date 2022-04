Opinie: ‘Gemiste kans dat christelijke scholengemeenschap geen Pasen viert’

Beeld Getty Images/iStockphoto

Stelt u zich eens voor: u geeft les op een joodse scholengemeenschap en er wordt geen Chanoeka of Pesach gevierd. Of u geeft les op een islamitische scholengemeenschap en er wordt geen Offerfeest gevierd. Zou dat niet heel vreemd zijn?

Ik geef les op een interconfessionele scholengemeenschap – lees: christelijke scholengemeenschap – waar ik op Goede Vrijdag geen vrij heb. En ook bij het thema Pasen wordt niet stilgestaan.

Ik werk nu op de derde school binnen deze scholengemeenschap, en er is nog nooit een paasontbijt of iets anders rondom Pasen of Goede Vrijdag georganiseerd. Ik heb ook nog nooit een e-mail of tekst vanuit de schoolleiding voorbij zien komen waarin stilgestaan wordt bij Goede Vrijdag en Pasen. Terwijl het kruis hét symbool van het christendom is! Vorig jaar heb ik het college van bestuur ernaar gevraagd, maar helaas kwam er geen inhoudelijke reactie van hun kant.

Vergeving

Op de website wordt iets vermeld over ‘interconfessionele grondslag (rk/pc)’. Zullen er veel ouders zijn die snappen waar dit over gaat? Waarom zulk verhullend taalgebruik? Wees duidelijk waar je als scholengemeenschap voor staat. Het lijkt wel alsof er niet te veel voor die christelijke identiteit uitgekomen mag worden. Stel je voor dat je iemand voor het hoofd stoot.

De geboorte van Jezus wordt in het Nieuwe Testament veel minder uitgebreid beschreven dan het lijden en de kruisiging van Jezus. Het zou een mooie stap in de goede richting zijn als we als op deze christelijke scholengemeenschap op Goede Vrijdag standaard vrij zouden zijn. En dat er van tevoren en daarna stilgestaan wordt bij de thema’s lijden, opstanding, vergeving, vrede en hoop.

Bindend verhaal

We leven in een bijzondere tijd. Met de Russische invasie in Oekraïne zijn we in Europa weer in een oorlog beland. We snakken naar hoopvolle zingevingsverhalen. En niet alleen wij, maar juist ook de leerlingen die we elke dag voor ons hebben. Het is een enorme gemiste kans dat we niet stilstaan bij dit bijzondere verhaal van Goede Vrijdag en Pasen. Daar kan elke docent en leerling van welke achtergrond dan ook, hoop en bemoediging uit putten.

Als je als scholengemeenschap niet duidelijk je identiteit op orde hebt, en het uitdragen daarvan niet belangrijk vindt, dan blijf je een stuurloos schip. Niemand van het personeel weet dan eigenlijk nog wat het gezamenlijk bindende verhaal is en wat we aan levensbagage aan onze leerlingen mee willen geven.

Roelof de Vos, docent maatschappij­leer in Amsterdam en Zaandam