Opinie: ‘Gemeenteraad, verwerp dit ondoordachte voorstel voor andere boetebedragen bij toeristische verhuur’

Het belooft een spannende raadsvergadering te worden woensdag. De gemeenteraad dient het voorstel om de volgende redenen te verwerpen:

1. Het voorstel ziet uitsluitend op toeristische verhuur door bewoners. Investeerders (niet-bewoners) kunnen niet beboet worden, terwijl men kan aannemen dat hun huurders de meeste overlast veroorzaken. Hiermee overtreedt het college het discriminatieverbod. Reeds hierom mist het voorstel een juridische basis.

2. Het belangrijkste argument voor b. en w. om bewoners te beboeten is dat vakantieverhuur de woonruimtevoorraad aantast. Deze verhuur heeft daar echter geen enkele invloed op.

3. Bovendien is beboeting uitsluitend mogelijk indien de verhuurde woonruimte gelegen is in een aangewezen wijk. De gemeenteraad heeft echter geen enkele wijk aangewezen. Dan kon ook niet, omdat voor zo’n aanwijzing geen noodzaak was.

4. De Raad van State heeft bepaald dat het redelijkheidsbeginsel eist dat de boetebedragen per verhuurdersverplichting (dit zijn de registratieplicht, de plicht om niet meer dan een maximaal aantal nachten te verhuren, de meldplicht en de vergunningplicht) naar aard en ernst van de overtreding gedifferentieerd moeten worden. Het college negeert die eis en stelt ook nog eens buitenpropor­tionele boetebedragen voor.

Om u een idee te geven: op het schenden van de registratie- en de meldplicht en op het verhuren van woonruimte zonder vergunning staat een boete van €8700 (hoewel de eerste twee verplichtingen qua ernst nog niet in de buurt komen van de laatste verplichting). Op het schenden van de meldplicht staat een boete van €8700, terwijl op het schenden van de – goed vergelijkbare – aangifteplicht voor de inkomstenbelasting een boete staat van ‘slechts’ €369.

De gemeenteraad dient het voorstel van het college af te wijzen en het ­college dient de reeds vastgestelde boeten, bij gebrek aan voldoende ­juridische basis, te vernietigen.

Mr. P.F. Goes, voormalig rechter, Amsterdam