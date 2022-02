Opinie: ‘Gemeenteraad, heb oog voor de stille voorstanders van windmolens’

De ambitie van de gemeente Amsterdam is om 50 megawatt extra windvermogen op te wekken voor 2030. Beeld ANP

Wie het afgelopen jaar het Amsterdamse nieuws volgde via de (sociale) media kreeg het idee dat vrijwel iedereen in Amsterdam de windmolenplannen van het college afkeurt. Het regende protest, dat soms zelfs de landelijke media haalde. Veel Nederlanders verkneukelen zich dat in het groene en progressieve Amsterdam de inwoners kennelijk geen windmolens willen. Premier Rutte maakte er slinks gebruik van in een verkiezingsdebat voor de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar, om GroenLinksleider Jesse Klaver weg te zetten: “Mijnheer Klaver, zelfs in Amsterdam willen ze geen molens.”

Voorstanders hoorde je vrijwel niet. Dat komt niet omdat er geen voorstanders zijn. Uit een opiniepeiling bleek eerder al dat een zeer ruime meerderheid van de inwoners van Amsterdam de windmolenambitie van het college steunt. Desgevraagd, want als je het eens bent met de ambitie van de gemeente kom je niet zo gauw van de bank af om te protesteren. Voorstanders organiseren zich ook niet in een club met medestanders en zijn ook voor media minder interessant. Medialogica werkt nou eenmaal zo dat tegenstellingen uitvergroten beter scoort.

Positief tegengeluid

Tot voor kort, want inwoners van Amsterdam, al dan niet verenigd in duurzame energiecoöperaties, voelen zich steeds meer genoodzaakt om gezamenlijk een positief tegengeluid te laten horen. Dit opiniestuk is een aanzet daartoe. Niet omdat wij de zorgen van omwonenden van zoekgebieden voor windmolens niet serieus nemen, maar omdat wij de komst van windmolens in Amsterdam te belangrijk vinden in de strijd die ons allemaal aangaat: de klimaatcrisis.

Als wij die strijd niet weten te winnen is de stad Amsterdam ten dode opgeschreven. Op den duur zal de stijgende zeespiegel een onhoudbare situatie opleveren voor grote delen van Nederland, inclusief deze stad. Dat kan al binnen een paar generaties het geval zijn, het is dichterbij dan de meeste mensen beseffen. Het is al zichtbaar in zuidelijke landen waar de mensen moeten wegtrekken van land dat geen voedsel meer oplevert of dat onder water is verdwenen. Het is voelbaar in steeds heftiger stormen en regenbuien.

Om die strijd te winnen moeten we alles tegelijk doen: veel energie besparen, zonnepanelen installeren en ook windmolens plaatsen, zowel op land waar dat kan, als op zee. Iets minder dan 90 procent van ons huidige energieverbruik is nog fossiel. We hebben niet de luxe om te kiezen tussen windmolens of zonnepanelen, alhoewel sommige populistische politici ons dat willen doen geloven. We hebben beide nodig.

In eigen hand

Maar we willen vooral benadrukken dat het een stap vooruit is om als stad je energievoorziening middels burgercoöperaties steeds meer in eigen hand te nemen. Het is iets om trots op te zijn. Omwonenden kunnen profiteren van de opbrengst en van lagere stroomprijzen. Het levert werkgelegenheid en innovatie op.

We denken en weten dat de ambitie van de gemeente om 50 megawatt extra windvermogen op te wekken prima inpasbaar is zonder dat mensen ernstige overlast ondervinden. Door zo veel mogelijk grote molens in het havengebied te plaatsen kunnen op andere locaties de molens eventueel wat kleiner blijven. En natuurlijk gaan we voor de allerstilste molens op de markt. Als die eenmaal draaien denken we dat veel tegenstanders van mening zullen veranderen, omdat ze dan ervaren dat het allemaal wel meevalt, zoals bij veel windparken in Nederland al veelvuldig het geval is geweest. De Amsterdamse ambitie voor 2030 is nodig en haalbaar, maar we moeten wel vaart maken!

Willem Wiskerke (bewonerscollectief Noorderlingen voor de Wind), Jeanine de Gier (Operatie Klimaat Amsterdam), Evert Kuiken (Duurzaam Dorp Diemen) Aukje van Bezeij (energiecoöperatie Zuiderlicht), Jan Visschers (energiecoöperatie Voor de Wind Schellingwoude), Marcel Gort (energiecoöperatie Onze Energie en Amsterdam Wind), Peer de Rijk (Schoon Schip), Bouwe Olij (energiecoöperatie Amsterdam Energie), Martijn Pater (energiecoöperatie NDSM-Energie), Titia van Leeuwen, Frank Boon, Paul van Egmond, Linda in ‘t Veld, Tineke de Vries