Opinie: ‘Gemeenten, geef flexwoningen de ruimte’

Voor mensen die wanhopig op zoek zijn naar een woning en al jaren op een wachtlijst staan is het dreigende flexwoningdebacle waarschijnlijk moeilijk te verkroppen. Hetzelfde geldt vermoedelijk voor statushouders en studenten, die ook dolgraag een eigen woning willen.

Kort gezegd kwam het kabinet op het idee om een aanzienlijke 200 miljoen euro uit te trekken om het Rijksvastgoedbedrijf ruim 2000 flexwoningen te laten bouwen. Op dit moment wordt naarstig gezocht naar afnemers voor ruim achthonderd van de tweeduizend tijdelijke huizen die zijn besteld.

Afwijzende houding

Aan het einde van 2024 moeten er als het aan het Rijk ligt zo’n 37.500 van dit soort woningen in ons land staan. Maar dat lijkt op dit moment tamelijk onhaalbaar. Het zijn met name gemeenten en woningcorporaties die roet in het eten gooien.

Woningcorporaties hebben in beginsel een legitiem argument om de flexwoningen niet direct te omarmen, namelijk een exploitatierisico. Tijdelijke woningen kunnen vijftien jaar op één plek staan en dat is te kort voor corporaties om quitte te spelen op hun investering. Zoals bekend lopen corporaties niet over van het geld en zij moeten daarom keuzes maken.

De afwijzende houding van een aanzienlijk deel van de Nederlandse gemeenten is echter veel minder goed te begrijpen. De woningen die het kabinet bestelde hebben drie verdiepingen, terwijl sommige gemeenten alleen grondgebonden woningen willen bouwen en andere juist weer woningen van vijfhoog. De flexwoningen worden daarnaast opgeleverd in percelen van 48 stuks en dat is dan weer regelmatig te veel voor beschikbare kavels.

Soepel en creatief

Natuurlijk moeten we vaststellen dat bij het ontwerp en de bouw van de bestelde flexwoningen beter opgelet had kunnen worden om vraag en aanbod op elkaar aan te laten sluiten. Maar dat rechtvaardigt de starre houding van veel gemeenten niet.

Het begint een gewoonte te worden om Hugo de Jonge de schuld te geven van falend beleid. Maar zeker in dit geval kunnen we vaststellen dat hij een besluit heeft genomen op basis van de beste intenties. Dat hij daarbij slecht is geïnformeerd over de (te verwachten) opstelling van gemeenten valt hem beperkt aan te rekenen. Het heeft bovendien geen zin. Wat wel zin heeft is de houding van gemeenten eens kritisch tegen het licht te houden en te kijken waar de schoen écht wringt.

De enorme behoefte aan woningen in ons land vraagt om een soepelere en creatievere opstelling. Die behoefte legitimeert bijvoorbeeld het snel herzien van bestemmingsplannen en het aanzienlijk versnellen van procedures voor woningbouw. Het kost in Nederland zo’n zeven jaar – inclusief bezwaar- en inspraakrondes – voordat de weg juridisch vrij is om een bouwlocatie te gaan gebruiken. Vervolgens kost het nog eens twee jaar om de woningen daadwerkelijk te bouwen.

Nek uitsteken

Ook het kabinet is inmiddels klaar met eindeloze discussies over de vraag of er gebouwd mag worden op een specifieke locatie. Minister De Jonge diende daarom in februari een voorstel in voor de Regiewet. Die maakt het mogelijk een gemeente te dwingen op een bepaalde plek te bouwen, bijvoorbeeld als provincie en gemeente het op dat punt niet eens kunnen worden.

Een prima wet, maar het duurt even voordat die er is. Tot die tijd kunnen gemeenten ervoor kiezen hun nek uit te steken, bijvoorbeeld door obstakels weg te nemen in bestaande locatie- en bouwprocedures, actief bouwlocaties aan te wijzen, niet direct te zwichten voor kritiek en bezwaren tegen geopperde locaties en door het verlenen van ondersteuning bij het realiseren van locaties en het plaatsen van flexwoningen.

Laat gemeenten een voorbeeld nemen aan Amsterdam, dat niet alleen de flexwoning heeft omarmd, maar bovendien pionier was op het gebied van ‘gemengde wooncomplexen’. Wie pakt de handschoen op?