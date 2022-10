Opinie: ‘Gemeenten en politici werken achterstand nieuwe Nederlanders in de hand’

De hulporganisatie People for People deelt dekens en een hygiënepakket uit aan asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Beeld ANP

Statushouders en vluchtelingen zitten letterlijk en figuurlijk vast in de asielketen. De aanmeldlocatie in Ter Apel is al een geruime tijd niet alleen propvol, maar er is ook een schrijnend gebrek aan hygiëne en privacy. Er is sprake van overlast, onveiligheid en voor kinderen is er niet eens een tandenborstel. In deze chaos, die zorgt voor een onhoudbare situatie, zijn het de mensen die vluchten voor oorlog en geweld die de hoogste prijs betalen voor de halsstarrige tunnelvisie van lokale bestuurders en politici op de rechterflank.

Want een groot deel van de gemeenten in Nederland blijft al te lange tijd om de hete brij heen draaien en vertikt het om mensen die hun toevlucht in Nederland zoeken een plekje te bieden. Waarom moet er een dwangwet aan te pas komen om gemeenten zover te krijgen om hun verantwoordelijkheid te nemen? Waarom zetten gemeenten toekomstige nieuwe Nederlanders op een onoverbrugbare achterstand?

Drang om te scoren

Afgelopen week werd pijnlijk duidelijk hoe ver politici willen gaan om vluchtelingen en statushouders te demoniseren. ‘Onrechtvaardig’, ‘asociaal’ en ‘een middelvinger naar de belastingbetaler’. De populistische drang om te scoren leidt tot dit soort ongefundeerde uitlatingen. Het was voor rechts Nederland dringen bij de interruptiemicrofoon. Echter, nu blijkt dat helemaal niet tientallen statushouders ontslag hebben genomen na het verkrijgen van een huurwoning, blijft het oorverdovend stil op de rechterflank.

Welgeteld 3 van de 650 (!) statushouders hebben bij een en dezelfde fastfoodketen ontslag genomen. Er bleek helemaal géén verband te zijn tussen het verkrijgen van een woning en het opzeggen van de baan. En niemand die zich afvroeg of het ontslag nemen lag aan slecht betaald werk. Dit legt de hypocrisie van deze manier van politiek bedrijven bloot. Want een eerdere motie in het parlement om niet-Oekraïense vluchtelingen eerder aan het werk te laten gaan, werd weggestemd door diezelfde rechterflank die losging op de statushouders.

Verantwoordelijkheid nemen

Vluchtelingen en statushouders bashen (soms letterlijk, aan de poorten van Ter Apel) is een gemakkelijk, populistisch frame, dat wordt gevoed door (extreem)rechtse ideologie, en leidt in de praktijk helaas ook tot cynisme. Willen daarom sommige gemeenten hun verantwoordelijkheid niet nemen, zich niet inzetten voor het ontstoppen van de asielketen en daarmee bewust de doorstroom van opvang blokkeren? Fair naar toekomstige nieuwe Nederlanders is het in elk geval niet. Zij lopen zo juist een onoverbrugbare achterstand op, waardoor meedoen in deze samenleving, bijvoorbeeld door middel van werk, studie of het leren van de taal, nog verder uit zicht raakt.

Gemeentebestuurders doen er daarom verstandig aan mee te werken aan het bieden van humane opvang voor nieuwkomers, het zijn immers hun eigen toekomstige burgers. Politici in Den Haag zouden de lessen die we hebben geleerd van het opvangen van 80.000 Oekraïeners kunnen toepassen op alle vluchtelingen en hen de mogelijkheid bieden om vanaf dag een écht mee te kunnen doen.

Alleen zo dragen gemeenten en politici bij aan het bevorderen van de fundamentele rechten van toekomstige Nederlanders en hun positie in onze samenleving. Dat vraagt van bestuurders en politici, zowel lokaal als nationaal, wel om het goede voorbeeld te geven. Snel conclusies trekken uit valse berichtgeving valt daar niet onder. Dit verlaagt juist het draagvlak voor een eerlijke en rechtvaardige start voor nieuwe Nederlanders.

Suleyman Aslami, gemeenteraadslid D66 Amsterdam