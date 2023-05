Opinie: ‘Gemeente, waarom staat er dat de parkeergarage VOL is als er meer dan genoeg plekken zijn?’

Beeld Vincent Spiering

Moeizaam bevallingsproces

Het gemeentelijk bordeel en de IJ-brug hebben veel met elkander gemeen. Al eeuwenlang wordt er eindeloos over gekakeld, maar het ei is nog steeds niet gelegd.

Ook de IJ-brug is een raar idee. Zoals Het Parool meldt is de variant waarover ook OV kan stukken duurder. Kakelpunt is dan wel de vraag waarom Amsterdam al reeds OV onder het IJ heeft aangelegd. Hopelijk hebben de nieuwe bewoners van Noord de brug helemaal niet nodig wanneer voorzieningen in Noord zelf uit de grond worden gestampt. Vermoedelijk zal Het Parool nog vele pagina’s kunnen wijden aan het trage en moeizame bevallingsproces.

Maarten Rácz, Enschede

Gemeente, wat is hier aan de hand?

De opmerking van Camiel de Vries in Het Parool van 1 mei 2023 komt mij zeer bekend voor. Zelf woon ik in de Rapenburgerstraat. Vanwege kadeverzakkingen zijn alle parkeerplaatsen op de Nieuwe Herengracht al een aantal jaren opgeheven, waardoor parkeren in de buurt steeds lastiger is. Parkeergarage Markenhoven (van de gemeente) biedt dan uitkomst. Vergunninghouders mogen daar ook parkeren. Alleen staat het bordje VOL steeds vaker aan en moet je dan op zoek naar een alternatief, dat er nauwelijks is. Zo ook gisteren en vandaag (1 mei).

Naar aanleiding van de brief van de heer De Vries ben ik in de garage poolshoogte gaan nemen. En wat blijkt; niet vol, zelfs verre van. Het argument van de beheerder is dat er plekken vrijgehouden moeten worden voor abonneehouders. Autobezitters die een gegarandeerde plek voor veel geld (€ 450,35 per maand) huren. Ik waag te betwijfelen dat dat de reden is. Er waren meer parkeerplaatsen beschikbaar dan op andere dagen waarop je wel in de garage mag parkeren. Gemeente, wat is hier aan de hand?

Emil Schröder, Amsterdam

Jordaan is nu eenmaal een hotspot

Eenzijdig verhaal van Ine Poppe over Koningsdag in de binnenstad. Er zijn ook veel bewoners die het wel leuk vinden in de stad. Het is inderdaad meedoen of wegwezen. Maar dat geldt zo vaak op veel plekken. En er is al zoveel spreiding. Jordaan is nu eenmaal een hotspot. Dat is al 100 jaar de bakermat van Hollands volksfeest (en ook van eerlijkheid, zoals de Februaristaking).

En hulde aan de gemeentereiniging die alles weer lekker opruimt. Denk altijd aan ma Flodder: wel leuk zo’n feestje, maar geeft ook een hoop troep.

Walter Kraus, Amsterdam

Slecht voorbeeld

In de krant van dinsdag schrijft Jeroen Dirks dat de fietser altijd het slachtoffer is bij een verkeersongeval en helaas heeft hij daarin vaak gelijk. Vlak echter de rol van de opvoeders niet uit. Hoe vaak zien we ouders met hun kinderen op de bagagedrager het slechte voorbeeld geven: fietsend op de stoep, tegen het verkeer in, telefonerend of whatsappend, door rood verkeerslicht, zonder verlichting, zonder reflecterende kleding, met geluiddichte hoofdtelefoon op.

Peter Harmsma, Amsterdam