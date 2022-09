Opinie: ‘Gemeente maakt misbruik van daklozen’

Beeld Getty Images/EyeEm

Op elke vierkante meter ligt in Amsterdam wel een peuk of een kauwgum. Arrogant op straat gedumpt zonder na te denken over een schone stad of milieuvervuiling. Het is pure arrogantie: door het op straat te gooien wil men immers dat iemand anders die troep maar opruimt. Het stadsbestuur, van een van de smerigste hoofdsteden van Europa, doet helemaal niets. Door de troep op te ruimen, faciliteren ze het probleem juist.

Deze week een dieptepunt in de Haarlemmerbuurt. Daar worden onze daklozen, die altijd al arrogant genegeerd worden in onze stad, nu ingezet worden om die peuken op te ruimen. De gemeente subsidieert dit ook nog eens met de aanschaf van peukenstofzuigers. Wat een schande!

De gemeente die ernstig tekortschiet in de daklozenopvang en deze sloebers aan hun lot overlaat, maakt nu ook nog eens misbruik van ze door ze voor een kopje koffie en een broodje in te zetten, in plaats van ze een gewoon salaris te betalen. Als het een onderdeel zou zijn van een kortdurende resocialisatieproject dan zou het nog een beetje acceptabel zijn. Maar dit is misbruik maken van. Een schande!

Tom Heijnen, Amsterdam

Zelf solliciteren

‘Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country’. Met deze legendarische uitspraak van John F. Kennedy bij zijn inauguratie als president van de Verenigde Staten op 20 januari 1961, wil ik reageren op de bijdrage van Sahar Noor (Het Parool, 8 september).

Met de constatering dat het in de wereld van Nederlandse opiniemakers ontbreekt aan diversiteit aan meningen, opinies, ideeën en narratieven besluit Sahar Noor haar opiniestuk met een oproep aan alle Nederlandse kranten om actief op zoek te gaan naar mensen met ‘frisse geluiden, eigentijdse authentieke ervaringen en met een andere levenservaring’. Opiniemakers en columnisten vind je helaas niet bij vacaturebanken, uitzendbureaus en het UWV. De ware opiniemaker en columnist neemt immers zelf het voortouw en zit niet thuis, wachtend op een telefoontje van een of andere redactiechef of HR-manager. Sahar Noor, geef zelf het goede voorbeeld en solliciteer!

Paul Brian, Amsterdam

‘Hoe is dit mogelijk?’

Gisteren was in het nieuws dat Nederlandse banken gierig zijn met het geven van rente in vergelijk met hun buitenlandse collega’s. In de reportage werd geadviseerd je spaargeld daar dan maar te stallen. Bang voor debacles à la Icesave hoeft de spaarder niet meer te zijn, zo werd de kijker verzekerd.

Mij staat 2008 voor de geest, toen gezonde banken konden rekenen op in het totaal 20 miljard staatssteun. Dan heb ik het trouwens nog niet over hoe het met ABN Amro is gelopen.

Nu 14 jaar later zijn de bankkassen weer gespekt en moeten te veel burgers vanwege de inflatie hun broekriem aanhalen, overigens net als in de ons omringende landen. Welke econoom kan uitleggen hoe dit mogelijk is in één Europa?

Ties van Dijk, Amsterdam