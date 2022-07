Opinie: ‘Gemeente, maak werk van het rattenprobleem in de Molenwijk, voordat er ziektes uitbreken’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Gemeente, maak werk van het rattenprobleem in de Molenwijk, voordat er ziektes uitbreken’

Het aantal ratten in de Molenwijk groeit gestaag. Er zijn er inmiddels zoveel dat je geen enkele moeite meer hoeft te doen om er een tegen te komen. Het omgekeerde is eerder het geval. Nu is de Molenwijk voor bruine en zwarte ratten met zijn bosjes, watertjes en grasveldjes natuurlijk een vijfsterrenhotel. Dus die gaan voorlopig niet op zoek naar een ander onderkomen. De gemeente, verantwoordelijk voor onze gezondheid, kent het probleem, maar heeft de oplossing ervan uitbesteed. Er schijnt zelfs vanuit diverse gremia een werkgroep in het leven te zijn geroepen, maar zo te zien zijn die nog in de fase van het kennismakingsgesprek bij de koffieautomaat.

Misschien voor de leden van de werkgroep handig om te weten: de vlooien van zwarte ratten brengen ziekten over, zoals de pest. Tenzij u een andere opdracht hebt gekregen, verzoek ik u dan ook vriendelijk met bloedspoed dit vijfsterrenhotel op te rollen.

Kit Paymans-van Heel, Amsterdam

‘Import-Amsterdammers, wees welkom en no hard feelings’

Inhakend op het statement van Anne-Marie Grijzenhout van Café Nol over echte Amsterdammers, had dit niet beter en Amsterdamser kunnen worden verwoord.

Een echte Amsterdammer is niet alleen geboren maar ook getogen in Amsterdam. Heeft al op jonge leeftijd de stad en haar inwoners ontdekt en een bepaalde kijk, humor en mentaliteit op het leven ontwikkeld.

Mensen uit andere steden of dorpen van Nederland doen dit ook in de omgeving waar ze opgroeien. Wanneer deze mensen later naar Amsterdam verkassen zijn het dus import-Amsterdammers. En dat zal niet veranderen. Maar wees welkom en no hard feelings.

Harr Frederiks, Amsterdam

‘Nu het Sloterstrand sluiten is niet echt slim’

Het Sloterstrand is gesloten, want het zand wordt gezeefd. Helaas kan dat niet ongedaan worden gemaakt, want het staat al een tijd op de planning.

Ik weet niet wie de planning gemaakt heeft, maar de persoon die dat gedaan heeft lijkt me niet echt slim. Je zou toch denken dat je zoiets gaat plannen voordat de zomervakantie begint!

Hennie van der Baan, Amsterdam

‘50 dozen schmink om wat schaamrood op de kaken aan te brengen’

Was er al een lijstje met zaken die het wantrouwen in de overheid voeden? Dan voeg ik daar graag aan toe: Het betalen van een dwangsom om gegevens binnenskamers te houden die het imago van het departement kunnen schaden. Deze handelwijze geeft een nieuwe deuk in dat al zo gebutste vertrouwen en kennelijk is die deuk nog groter als de beerput opengaat. De burger betaalt uiteindelijk de dwangsom en het zou van moed getuigen om de baten naar sociale doelen te laten vloeien zoals de voedselbank, opvang van daklozen en zo nog veel meer. En omdat het departement van Volksgezondheid zich nog niet schaamt voor zijn gedrag, stuur ik 50 doosjes roze schmink op om toch wat schaamrood op de kaken te kunnen aanbrengen.

Ronald Sanders, Amsterdam