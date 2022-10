Opinie: ‘Gemeente, kom beloftes na en houd Noord goed bereikbaar’

De IJveer 60 verbindt het Centraal Station met de Buiksloterweg. Beeld Koen van Weel/ANP

Was Noord naïef door te denken dat de betere verbindingen er nu echt zouden komen? Opeens offert het stadsbestuur gemaakte beloftes op voor de tot krimp gedoemde luchthaven.

Noord is op weg van 100.000 naar 150.000 inwoners, die de rest van de stad moeten kunnen bereiken. De nationale luchthaven Schiphol moet krimpen vanwege klimaat en geluidsoverlast. Toch steekt Amsterdam geld in de metro naar de luchthaven. Reizigers van en naar Amsterdam-Noord blijven wachten voor overvolle ponten.

Er ligt een stapel onderzoeken, rapporten en plannen over de noodzaak van betere verbindingen over het IJ. Daar profiteert de hele stad van, want in Noord gebeurt van alles voor alle Amsterdammers, Nederlanders en wereldburgers.

Mekkeren over betere opties

De nood is zo hoog dat Het Parool de laatste jaren allerlei spontane initiatieven kon beschrijven: van een door ondernemers aangedragen brede passage met amusement en winkels tot de futuristische IJ-klopper en zelfs een kabelbaan. Die creativiteit heeft de gemeente zelf opgeroepen, met de boodschap dat Noord nu echt op aandacht en investeringen kon rekenen.

Er lag een eindresultaat: twee bruggen aan de flanken en een voetgangerspassage onder water. Daar kun je vraagtekens bij zetten, maar natuurlijk liet Noord de discussie verstommen, zoals Het Parool op 6 oktober constateerde. Er zou eindelijk iets gebeuren, en iets goeds gaan we niet in de waagschaal leggen door te mekkeren over mogelijke betere opties.

Verkeerswethouder Melanie van der Horst wekt Noord nu ruw uit de droom. Alle energie die inwoners, bedrijven en stadsdeelbestuur hebben gestoken in betere verbindingen, eindigt met een harde plons in het IJ. De bruggen blijven op de agenda, sust de wethouder nog, maar dat is de agenda voor sint-juttemis.

Dromenland

Meer ponten? Tussen CS en de Buiksloterweg zitten de drie ponten en het kruisend scheepvaartverkeer elkaar al geregeld in de weg. Vier ponten maakt de dans tussen kruisende verkeersstromen nog ingewikkelder. En als uitwijken naar andere veerroutes voor de reizigers omfietsen of omlopen betekent, zeg ik: welkom in dromenland.

Grotere ponten? Hoe meer capaciteit, des te langer duurt het in- en uitstappen. Alles verloopt trager naarmate het drukker is, dat is goed te zien in de spits.

Pak het probleem aan op de plek waar het zich voordoet, kom op met die voetgangerspassage tussen CS en Buiksloterweg. Zo’n verbinding onder het water heeft geen last van vertragingen, is 24 uur per dag te gebruiken en stroomt altijd door.

Miro Lucassen, Amsterdam-Noord