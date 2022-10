Opinie: ‘Gemeente, ga zorgvuldiger om met de bomen in Amsterdam’

In november 2020 was er geen boom te bekennen in de Frederik Hendrikstraat, inmiddels zijn er nieuwe geplant. Beeld Nosh Neneh

Amsterdam heeft prachtige bomen in het centrum, maar ook daarbuiten.

Deze prachtige bomen zorgen voor koelte tijdens de alsmaar warmer wordende zomers, vangen CO 2 af, vangen regenwater op en gaan geluidsoverlast tegen.

Bij herinrichting van straten gaat de gemeente Amsterdam achteloos om met de bestaande bomen. Ze worden gekapt onder het mom van veiligheid en bij de plannen op de tekentafel opnieuw ingetekend als ‘vervangbaar’. Mooie artist’s impressions worden getoond aan goedgelovige burgers, maar niemand realiseert zich dat deze nieuwe bomen nooit tot volle wasdom komen in een binnenstad die steeds verder versteend. Dit zou sowieso minimaal 40 jaar duren.

Op de Nieuwezijds Voorburgwal zijn in strijd met de historische straatlijn vele, meer dan 40 à 50 jaar oude bomen gekapt in een door Unesco beschermd gebied, omdat dit beter bij de herinrichtingsplannen past. In een gebied in Oost geeft de gemeente juist aan dat bomen moeten worden teruggeplaatst in de historische straatlijn.

57 jaar oude lindebomen

Kijk ook naar vele bewonersinitiatieven in Noord en De Pijp, die opkomen voor bomen en boombehoud maar door starre planning en onwetende ambtenaren van de gemeente nul op het rekest krijgen. Of naar het Galileïplantsoen, waar onder het mom van vergroening van de stad het plan is opgevat om vele 57 jaar oude lindebomen te kappen om een bouwlocatie in te richten.

Door het afgeven van vergunningen voor het houden van festivals in parken, denk aan het Westerpark en het Sloterpark, wordt veel broodnodig groen en natuur vernietigd en onherstelbaar beschadigd. Wat geeft een paar festivalgangers het recht om deze groene openbare ruimte exclusief op te eisen?

Daarnaast heeft de gemeente Amsterdam, net als burgers, een herplantplicht voor bomen die gekapt worden. Echter, door administratieve problemen loopt de gemeente vele jaren en vele duizenden bomen achter met deze herplantplicht. Al die jaren zitten mensen tegen de boomstronken aan te kijken op de straat en ze ontberen enige schaduw.

Goed voor de gezondheid

Kortom, allerlei tegenstrijdigheden die niet getuigen van een zorgvuldig beleid voor een heel belangrijk onderdeel van de stad, boombehoud.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat groen in steden goed is voor de gezondheid, zowel lichamelijk als psychisch, voor gemeenschapszin en de economie.

Waarom dringt dit niet door in de Stopera bij de ambtenaren en wethouders?

Wij, als Comité Grachtengordel West, pleiten voor een beleidsregel dat bestaande bomen uitgangspunt zijn bij de herinrichting van een straat, parken gerespecteerd moeten worden bij het verlenen van vergunningen voor festivals en handhaving van het herplantplicht.

Petar Djuric, Eveline van Nierop, Patrick Baas, Laurentien Kok, Amsterdam