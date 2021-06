Opinie: ‘Gemeente draagt twee petten in De Pijp’

De Van Ostadestraat in De Pijp. De gemeente wil de voormalige brandweerkazerne op nummer 341 verkopen aan woningcorporatie Eigen Haard die het gebouw een woonbestemming wil geven. Beeld Stadsarchief Amsterdam

Vastgoed verkopen, zelfs monumenten, doet de gemeente vaker. Onder een hoedje spelen met projectontwikkelaars ook. Kwetsbaren in de samenleving als dekmantel daarvoor gebruiken, dat is nieuw.

Het gaat om een monumentale brandweerkazerne en een buurtgarage in De Pijp die de gemeente in de uitverkoop zet, als private partij. Samen met de woningstichting en projectontwikkelaar Eigen Haard wil de gemeente dat hier woningen komen, gedeeltelijk voor begeleid wonen.

Natuurlijk zijn wij als buurt ook voorstander van begeleid wonen! Maar aan deze constructie zit een luchtje. Een gemeente die als private partij een monumentale brandweerkazerne annex buurtgarage in de verkoop doet – kan dit zonder verstrengeling van belangen? Of dient de hele herbestemming van het pand de aandacht af te leiden van een foute deal?

Eigen Haard stuurde omwonenden op 6 oktober 2020 een brief waarin ze zich opstelde alsof ze reeds de eigenaar van het perceel was. In die brief werden de plannen voor het begeleid wonen besproken, waarmee werd ingespeeld op het gevoel van de omwonenden. En wie door de voorgenomen hoogbouw uitzicht, privacy en licht kwijtraakt en zich niet laat afschepen, wordt nu door advocaten geïntimideerd en voor de rechter gedaagd door Eigen Haard, afgeschilderd als asociaal, monddood gemaakt door de magische dooddoener ‘begeleid wonen’.

Want de bestemming van het perceel moet veranderen naar ‘wonen’. Daarvoor vraagt de woningstichting ook een omgevingsvergunning aan. Dus mag het project er een beetje menslievend uitzien alsjeblieft?

Maar wacht even. Een gegadigde, die nog geen eigenaar is, vraagt een vergunning aan? Wisselt de gemeente nu haar pet als private partij met die van overheidsinstantie? Beoordeelt ze nu een aanvraag waarbij ze uiteindelijk zelf belang heeft? Mogen slagers, mits het voor een zogenaamd goed doel is, hun eigen vlees keuren?

Hoe doorzichtig kan een verzwegen samenwerking zijn? Stadsdeelvoorzitter Sebastiaan Capel (D66) beweert dat de gemeente ‘het algemeen belang’ beschermt tegen lastposten die een ‘collectief individueel’ belang zwaarder laten wegen. Raadslid Tiers Bakker (SP) zegt echter waar het op staat: ‘Met Zuidasadvocaten wordt bewonersparticipatie onmogelijk gemaakt.’ De gemeente ‘drukt buurtgenoten tegen de muur’.

Gitta van Buuren, Ton Damen, Els van Diggele en Helleen Postma, mede namens buurtgenoten