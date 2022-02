Opinie: ‘Gemeente, doe iets aan de website voor bezoekersparkeren. Dit kan écht niet meer in 2022’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Gemeente, doe iets aan de website voor bezoekersparkeren. Dit kan écht niet meer in 2022’

De woorden van Michael Vis (Het Parool, 8 februari) zijn me uit het hart gegrepen. Al jaren erger ik me aan de voorwereldlijke aanmeldingspagina voor bezoekersparkeren. Letterlijk stoom uit mijn oren. Gemaakt door een programmeur met een absolute minachting voor de gebruiker. Daarom gemeente, vernieuw alsjeblieft die site. Misschien hier wat geld insteken in plaats van in Lennart Booij. Dit kan echt niet meer in 2022.

Paul Luif, Amsterdam

‘Ook al geen frisdrank, wat mogen jongeren nog wél?’

Jongeren moeten van frisdrank af (Het Parool, 9 februari). Mijn eerste reactie is: Wat mogen ze nog wel? Alcohol, drugs, feestjes, niks mag meer en alles is slecht. Te veel suiker is ook slecht, maar gaan we niet een beetje te ver door ons nu ook al druk te maken of jongeren wel of niet teveel frisdrank drinken? We zijn allemaal jong geweest en een glaasje cola meer of minder? Laten we ons om echte dingen druk maken.

Marianne van Baaren, Amstelveen

‘Dienstverlening Sociale Dienst moet beter’

De Amsterdamse ombudsman had vorige week forse kritiek op de dienstverlening aan mensen in de bijstand door de Sociale Dienst. Hij beoordeelde de afhandeling van klachten als ‘niet acceptabel’. Hij noemde in zijn brief aan de gemeenteraad een hele reeks voorbeelden, niet alleen rond de bijstand, maar ook bij andere delen van de gemeente.

Met dat harde oordeel over het functioneren van de Sociale Dienst staat de ombudsman niet alleen. Ook uit een periodieke rapportage van de gemeente blijkt dat mensen in de bijstand een negatief oordeel hebben over de dienstverlening door de Sociale Dienst en WPI: een dikke onvoldoende (4-) voor de manier waarop klachten worden afgehandeld. Of een 5+ voor ondersteuning naar werk.

De bijstandsbond is ook negatief over de Sociale Dienst. Volgens een ‘zwartboek’ van de bijstandsbond leidt het handelen van de klantmanagers tot 'veel frustraties, angsten, woede en stress bij de bijstandsgerechtigden’. In het zwartboek staat een hele reeks voorbeelden. Zo kreeg iemand een paar maanden voor het bereiken van de AOW-leeftijd een oproep om te gaan solliciteren, anders zou hij worden gekort op zijn uitkering. Kortom, de dienstverlening door de gemeente aan mensen met een uitkering moet fors beter.

Erik van Erp, Amsterdam

‘Burger niet meer bezig met stadsdeelpolitiek? Vals alarm’

Het Parool opende op maandag 7 februari onverschrokken met de verontrustende kop ‘Betrokken burger meldt zich niet meer voor de stadsdeelpolitiek’. Dat kunnen we het beste omschrijven als een vals alarm. Want er zijn nog steeds veel actieve, kritische burgers betrokken bij de stadsdeelpolitiek. In ons geval in stadsdeel Noord.

Zij leggen hun oor te luisteren bij medebewoners en kijken hun ogen uit in de buurten. De signalen die zij daar meekrijgen bespreken ze in de stadsdeelcommissie. Daarnaast adviseren zij het stadsdeelbestuur over de vele grote en kleine ontwikkelingen die spelen in hun stadsdeel. Ontwikkelingen zoals nieuwe toestellen in een speeltuin, hoe we alle medebewoners betrekken bij de energietransitie, en ook adviezen over gratis ov voor klanten van de voedselbank.

Ondergetekenden doen dat via D66, maar daarnaast zijn veel betrokken burgers via andere politieke partijen actief. Ook binnen georganiseerde politieke partijen kun je een betrokken burger zijn. Amsterdammers vanaf 16 jaar kunnen op 16 maart stemmen voor hun stadsdeelcommissie. Vooral doen mensen, want zo word je beter gehoord.

Margo Andriesen, Roderik Koenders en Dion Glastra, Amsterdam

‘Concertgebouw, leg die Fischer vast als digirent!’

Na het herdenkingsconcert van Bernard Haitink met Iván Fischer op de bok is het wel duidelijk: zelden was er zo’n goede chemie tussen orkest en dirigent als hier. In mijn ogen is het onbegrijpelijk dat het Concertgebouworkest Fischer nog niet heeft vastgelegd als vaste dirigent. Te lang aarzelen is hier echt een doodzonde!

Maarten Racz, Enschede

‘De columns van Holman zijn ouwe-mannenpis’

Doorgaans ben ik niet zo gecharmeerd van de columns van Theodor Holman. Ze zijn weliswaar vaak to the point en relevant, maar hebben meestal te lang liggen marineren in een mengsel van oud-linksche stinkkaas en zure ouwe-mannenpis. De column van 8 februari is daarop een uitzondering. Een pareltje. Ik zie de sketch zo voor me. Geen betere manier om mensen een schrijnende waarheid te laten vreten dan door hem aan tafel te trancheren en smakelijk te serveren op een mooi geschikt bedje van zwarte humor. Veel beter te pruimen dan de eendimensionale laffe zalf waarmee we continu worden gedwangvoederd. En bovendien veel effectiever voor de begripsvorming dan het zoveelste woke token dat zuinigjes en risicoloos in het collectezakje wordt gedaan.

Jan-Paul van Maarschalkerweerd, Soest

‘Verbeter situatie dak- en thuislozen’

Ik was getroffen door de ingezonden oproep van Veerle van Doorn (Het Parool, 7 februari). Wat zij meemaakte is schrijnend en schokkend. En zo goed dat zij wel reageerde. Dit komt helaas veel vaker voor. Zelf voelde ik ook enige aarzeling toen ik een man aantrof liggend in de kou voor de Albert Heijn, het zag er niet goed uit. Hij reageerde niet op aanspreken. Ik wist niet wat er aan de hand was, maar heb toen de politie gebeld. Twee boa’s hebben zich toen over hem ontfermd.

Gelukkig is het ‘goed’ afgelopen. Ook in het portiek tegenover ons huis slaapt een jonge jongen in de winterkou. Heb weleens gevraagd waarom ze geen gebruikmaken van de nachtopvang. Vaak krijg je het antwoord dat ze zich daar onveilig voelen. Het stuk van Van Doorn is niet alleen een pleidooi voor meer omkijken naar elkaar, maar ook een pleidooi voor verbetering van de vaak schrijnende situatie voor dak- en thuislozen.

Annechien Uijlings, Amsterdam

‘Academisch gevormde leraren zijn broodnodig’

In het artikel over het dalende onderwijsniveau (Het Parool, 8 februari) stond dat die daling versterkt wordt door ernstige lerarentekorten, zowel kwantitatief als kwalitatief. Dat zou ook gelden voor het voortgezet onderwijs, waarin het tekort aan docenten de komende jaren toeneemt, terwijl het percentage academisch opgeleide docenten jaar na jaar afneemt.

Anders gezegd staat hier dus dat in het vwo, veel leerlingen worden opgeleid voor wetenschappelijk vervolgonderwijs door leraren die dat wetenschappelijk vervolgonderwijs zelf niet genoten hebben en dat doet afbreuk aan de kwaliteit van het onderwijs. Of lees ik dat nu verkeerd? Ik denk het niet. Maar als dat is wat de opstellers bedoelen kunnen ze ook een extra advies aan de tien adviezen van het RED-Team Onderwijs aan de minister toevoegen. Nummer elf: het opkrikken van het percentage academisch gevormde leraren bij het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Kennelijk is dat broodnodig.

Cornelis Kok, Amsterdam